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سياسة|الجزائر

تحقيقات في تهم فساد تطال مسؤولين بارزين في الجزائر

رجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت
رجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت
11/6/2019

قالت سلطات الادعاء في الجزائرالثلاثاء إنها تجري تحقيقا في إطار تهم فساد وتبييض أموال بحق 45 شخصا بينهم مسؤولون بارزون بالدولة في إطار قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت.

التفاصيل
  • خالد بورايو، أحد محامي طحكوت: محيي الدين طحكوت وابنه واثنان من أشقائه وضعوا رهن الحبس المؤقت.
  • المحامي: الأمر يتعلق بتهم بالفساد وتبييض الأموال.    
  • بيان النائب العام: استمعت النيابة في العاصمة الجزائرية إلى أقوال 56 شخصا منذ يوم الأحد الماضي في إطار القضية.
  • البيان: التحقيق القضائي يشمل 45 شخصا قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية والإفراج عن 19 متهما آخر .
  • البيان: الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم طحكوت محي الدين وابنه وشقيقاه إلى جانب 38 موظفاً لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية و3 يعملون بمؤسسات طحكوت.
  • البيان: جرى الاستماع إلى أقوال 11 شخصاً آخر  بينهم رئيس وزراء سابق ووزيران سابقان ووزير حالي وخمسة ولاة سابقين وواليان حاليان.
  • لم يسم ِ البيان أسماء الوزراء أو المسؤولين الذين جرى الاستماع إلى أقوالهم.
  • وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت يوم الإثنين أنه تم الاستماع إلى أقوال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.
  • البيان: نظراً للوظائف التي كان يشغلها هؤلاء بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق الخاص بهم من الملف إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم.
  • تتمثل التهم الموجهة للمتهمين الخمسة والأربعين "تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية".
  • يخشى مراقبون أن يكون الهدف من حملة المحاكمات والاعتقالات تقديم "قرابين" للحركة الاحتجاجية لكسب ودها، وفي الوقت نفسه "اجتثاث" رموز النظام السابق في إطار "صراع بين العُصب" داخل السلطة.
خلفية
  • تملك مجموعة طحكوت إحدى أبرز شبكات امتيازات السيارات في الجزائر وهي شركة "سيما موتورز" التي تبيع بشكل خاص ماركات هيونداي وأوبل وشفروليه وسوزوكي وفيات وجيب وألفا روميو.
  • منذ عام 2016، باتت شركة تابعة للمجموعة، باسم "شركة طحكوت للتصنيع"، تقوم بتجميع عدة أنواع من ماركة هيونداي في ولاية تيارت (200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائرية).
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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