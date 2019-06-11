المفوضية الأوربية: تغيير القيادة البريطانية لن يغير موقفنا من بريكست

قال متحدث باسم المفوضية الأوربية إن اختيار رئيس وزراء بريطاني جديد خلفا لتيريزا ماي لن يؤثر على مضمون اتفاق بريكست الذي أبرمته لندن مع الاتحاد الأوربي.
التفاصيل:
- مارغاريتيس سخيناس المتحدث باسم المفوضية: سنمتنع عن اتخاذ أي موقف قد يتعارض مع السباق لقيادة حزب المحافظين.
- سخنيناس كان يعلق على تهديد بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي، بعدم تسديد فاتورة بريكست.
- سخيناس: انتخاب رئيس وزراء جديد لن يغير معايير ما تم التفاوض بشأنه بنجاح من قبل المفوضية ووافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد.
- مرشحون لخلافة ماي، التي تنحت الجمعة عن رئاستها لحزب المحافظين، قالوا إنهم يريدون إعادة المفاوضات مع الأوربيين.
- الاتحاد الأوربي أكد منذ أشهر أنه لا داعي لإعادة مناقشة اتفاق بريكست الذي رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات.
- جونسون هدد بعدم تسديد كامل المستحقات كما نص عليها اتفاق بريكست، في حال رفض الاتحاد الأوربي شروطا أفضل لبلاده للخروج من الاتحاد.
- الاتفاق لم يذكر أرقاما لكنه يعتمد أسلوبا ومبادئ لتحديد المبالغ المتوجبة على لندن، وتقدر الحكومة البريطانية قيمة تلك المبالغ بما يتراوح بين 40 وبين 45 مليار يورو.
سباق الرئاسة
- حزب المحافظين البريطاني أعلن الإثنين أن ثمانية رجال وسيدتين يتنافسون على رئاسته بعد استقالة تيريزا ماي.
- ترؤس الحزب يعني تلقائيا ترؤس الحكومة، لأن هذا المنصب يعود إلى الحزب الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كافية ليتمكن من الحكم.
- العديد من المرشحين بدأوا حملتهم بمهاجمة استراتيجية بوريس جونسون في ملف بريكست.
- نواب الحزب سيجرون سلسلة عمليات تصويت يستبعدون خلالها المرشحين الواحد تلو الآخر، إلى أن يبقى منهم اثنان.
- عندها يكون على أعضاء حزب المحافظين، الذين يبلغ عددهم 160 ألفا، اختيار الفائز الذي سيتولى مهامه رسميا على رأس الحكومة قبل نهاية يوليو/ تموز، على أن تقود ماي المرحلة الانتقالية حتى ذلك التاريخ.