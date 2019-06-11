المفوضية الأوربية: تغيير القيادة البريطانية لن يغير موقفنا من بريكست

قال متحدث باسم المفوضية الأوربية إن اختيار رئيس وزراء بريطاني جديد خلفا لتيريزا ماي لن يؤثر على مضمون اتفاق بريكست الذي أبرمته لندن مع الاتحاد الأوربي.

التفاصيل:

مارغاريتيس سخيناس المتحدث باسم المفوضية: سنمتنع عن اتخاذ أي موقف قد يتعارض مع السباق لقيادة حزب المحافظين.

سخنيناس كان يعلق على تهديد بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي، بعدم تسديد فاتورة بريكست.

سخيناس: انتخاب رئيس وزراء جديد لن يغير معايير ما تم التفاوض بشأنه بنجاح من قبل المفوضية ووافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد.

مرشحون لخلافة ماي، التي تنحت الجمعة عن رئاستها لحزب المحافظين، قالوا إنهم يريدون إعادة المفاوضات مع الأوربيين.

الاتحاد الأوربي أكد منذ أشهر أنه لا داعي لإعادة مناقشة اتفاق بريكست الذي رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات.

جونسون هدد بعدم تسديد كامل المستحقات كما نص عليها اتفاق بريكست، في حال رفض الاتحاد الأوربي شروطا أفضل لبلاده للخروج من الاتحاد.

الاتفاق لم يذكر أرقاما لكنه يعتمد أسلوبا ومبادئ لتحديد المبالغ المتوجبة على لندن، وتقدر الحكومة البريطانية قيمة تلك المبالغ بما يتراوح بين 40 وبين 45 مليار يورو.

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