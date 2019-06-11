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المفوضية الأوربية: تغيير القيادة البريطانية لن يغير موقفنا من بريكست

علم بريطانيا وعلم الاتحاد الأوربي
علم بريطانيا وعلم الاتحاد الأوربي
11/6/2019

قال متحدث باسم المفوضية الأوربية إن اختيار رئيس وزراء بريطاني جديد خلفا لتيريزا ماي لن يؤثر على مضمون اتفاق بريكست الذي أبرمته لندن مع الاتحاد الأوربي.

التفاصيل:
  • مارغاريتيس سخيناس المتحدث باسم المفوضية: سنمتنع عن اتخاذ أي موقف قد يتعارض مع السباق لقيادة حزب المحافظين.
  • سخنيناس كان  يعلق على تهديد بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي، بعدم تسديد فاتورة بريكست.
  • سخيناس: انتخاب رئيس وزراء جديد لن يغير معايير ما تم التفاوض بشأنه بنجاح من قبل المفوضية ووافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد.
  • مرشحون لخلافة ماي، التي تنحت الجمعة عن رئاستها لحزب المحافظين، قالوا إنهم يريدون إعادة المفاوضات مع الأوربيين.
  • الاتحاد الأوربي أكد منذ أشهر أنه لا داعي لإعادة مناقشة اتفاق بريكست الذي رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات.
  • جونسون هدد بعدم تسديد كامل المستحقات كما نص عليها اتفاق بريكست، في حال رفض الاتحاد الأوربي شروطا أفضل لبلاده للخروج من الاتحاد.
  • الاتفاق لم يذكر أرقاما لكنه يعتمد أسلوبا ومبادئ لتحديد المبالغ المتوجبة على لندن، وتقدر الحكومة البريطانية قيمة تلك المبالغ بما يتراوح بين 40 وبين 45 مليار يورو.
سباق الرئاسة
  • حزب المحافظين البريطاني أعلن الإثنين أن ثمانية رجال وسيدتين يتنافسون على رئاسته بعد استقالة تيريزا ماي.
  • ترؤس الحزب يعني تلقائيا ترؤس الحكومة، لأن هذا المنصب يعود إلى الحزب الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كافية ليتمكن من الحكم.
  • العديد من المرشحين بدأوا حملتهم بمهاجمة استراتيجية بوريس جونسون في ملف بريكست.
  • نواب الحزب سيجرون سلسلة عمليات تصويت يستبعدون خلالها المرشحين الواحد تلو الآخر، إلى أن يبقى منهم اثنان.
  • عندها يكون على أعضاء حزب المحافظين، الذين يبلغ عددهم 160 ألفا، اختيار الفائز الذي سيتولى مهامه رسميا على رأس الحكومة قبل نهاية يوليو/ تموز، على أن تقود ماي المرحلة الانتقالية حتى ذلك التاريخ.
المصدر : الفرنسية
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