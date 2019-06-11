المعارضة السودانية تعلق العصيان المدني والإضراب

قال بيان لقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان إنها ستعلق العصيان المدني والإضراب العام بدءا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

أهم ما جاء في البيان:

تم تنفيذ العصيان بنسبة مرتفعة جدا وعلى جميع المستويات الحيوية في جميع المدن السودانية على مدار ثلاثة أيام.

الاستجابة غير المسبوقة، بمثابة رسالة واضحة للمجلس العسكري حول مكامن قوة وجبروت الشعب السوداني.

المجلس العسكري تكبد خسائر سياسية جمة وتكشفت له حقيقة أن مقاليد الحكم هي بيد الشعب السوداني.

هذه الثورة لن تهزمها مخططات انقلابية أو مليشيات إرهابية.

نجاح العصيان المدني بصورة باهرة علامة بارزة في مسار سيتواصل حتى نقل السلطة لمدنيين.

شعبنا لن ينشغل بأكاذيب من يحاولون اختطاف ثورات الشعوب.

المفاوضات:

الوسيط الإثيوبي إلى السودان محمود درير قال إن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الحاكم وافقا على العودة إلى المفاوضات بينهما بشأن المرحلة القادمة.

درير: لا عودة عما اتفق عليه سابقا بشأن مجلس الوزراء والبرلمان على ان يستكمل النقاش بشأن المجلس السيادي.

درير: وافق المجلس العسكري ابداء لحسن النية على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

المحادثات بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير انهارت بعد مقتل عشرات الأشخاص عندما فضت قوات الأمن اعتصاما أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يونيو/ حزيران.

ردا على فض الاعتصام، أعلنت قوى الحرية والتغيير العصيان المدني والإضراب العام.

أظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي توقف العمل في العديد من القطاعات الحكومية والشركات الخاصة والمرافق الخدمية في الخرطوم وولايات مختلفة خلال أيام الإضراب الثلاثة.

مواقف دولية: