البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

إنترسبت: أبو ظبي كلفت رجل أعمال إماراتي بالتجسس على إدارة ترمب

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
11/6/2019

كشف موقع ذي إنترسبت أن السلطات الإماراتية كلفت رجل الأعمال راشد آل مالك بالتجسس على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونقل معلومات بشأن سياساته في الشرق الأوسط.

أبرز ما ورد في تحقيق إنترسبت:
  • أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن رجل الأعمال الإماراتي رشاد آل مالك عمل لقاء أجر كمصدر استخباراتي لصالح الإمارات طوال عام 2017.
  • نقل الموقع عن مصادره أن علي الشامسي، الذي يشغل منصب نائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات والمقرب من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أشرف بنفسه على عمل "آل مالك". 
  • ووفق مسؤول أمريكي سابق ووثائق قال موقع ذي انترسبت إنه اطلع عليها، فإن مشغلي آل مالك في المخابرات الإماراتية طلبوا منه إرسال تقارير بشأن قضايا لها عواقب على الإمارات من قبيل المواقف داخل إدارة ترمب حيال الإخوان المسلمين.
  • كما طلب من آل مالك تقارير حول الجهود الأمريكية للتوسط بين السعودية والإمارات وقطر، فضلاً عن الاجتماعات بين مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

 رد محامي آل مالك:
  • نفى بيل كوفيلد محامي راشد آل مالك أن يكون موكله جاسوساً.
  • كان آل مالك قد خضع للاستجواب من قبل فريق المحقق الأمريكي الخاص السابق روبرت مولر.
  • جرى تداول اسم راشد في إطار تحقيق فيدرالي حول تبرعات غير شرعية محتملة من قبل مانحين من الشرق الأوسط لصالح لجنة تنصيب ترمب، وفق ذي انترسبت.
     
المصدر : وسائل إعلام أمريكية
المزيد من سياسة

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

تركيا.. محرك صواريخ محلي الصنع للصناعات الدفاعية بدلا من المستورد (فيديو)

(الجزيرة)

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

صحراء غربية أم مغربية؟!

من منطقة العين في الصحراء المغربية
الأكثر قراءة

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)

"محمد رمضان صهيوني" يتصدر مواقع التواصل في مصر

محمد رمضان في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي