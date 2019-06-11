أمريكا تفرض عقوبات على رجل أعمال سوري له صلات بالأسد

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على رجل الأعمال السوري البارز سامر فوز وأسرته، الذين تربطهم صلات وثيقة بالرئيس السوري بشار الأسد.
التفاصيل
- وزارة الخزانة الأمريكية قالت إنها فرضت عقوبات على سامر وشقيقيه عامر وحسين وشركة أمان القابضة التي تملكها أسرته وتديرها في مدينة اللاذقية الساحلية.
- يدير الشقيقان حسين وعامر شركة مقرها في الإمارات العربية المتحدة وسوريا ومتخصصة في تجارة الحبوب والسكر ومعدات الصناعة النفطية.
- واشنطن قالت إن فوز وأسرته جنوا الملايين من خلال تطوير عقارات على أراض تم الاستيلاء عليها ممن فروا من الحرب.
- تشمل العقوبات أيضا شركة (إيه.إس.إم) للتجارة العامة الدولية والمملوكة لفوز وكذلك الشركات التابعة لها في أنحاء الشرق الأوسط.
- تشمل أنشطة شركة (إيه.إس.إم) الحبوب وتجارة السكر وعمليات خاصة بحقول النفط.
- كذلك، شملت العقوبات قناة "لنا" التلفزيونية وفندق "فور سيزنز" في دمشق اللذين يديرهما سامر فوز في شكل مباشر.
- قالت سيجال مانديلكر وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان: "سامر فوز وأقاربه وإمبراطوريته التجارية استغلوا فظائع الصراع السوري في مشروع مدر للربح".
- قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستفرض عقوبات أيضا على شركة سينرجي (إس.إيه.إل) وشركة (بي.إس) ومقرهما لبنان اللتين جلبتا كميات كبيرة من النفط الإيراني إلى سوريا.
- في المحصلة، شملت العقوبات 16 فردا وشركة سبق أن فرض الاتحاد الأوربي عقوبات على معظمهم في يناير/كانون الثاني الماضي.