أمريكا: إيران انتهكت الاتفاق النووي

قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن عمل إيران بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة يمثل انتهاكا للاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، لكنها عبرت مجددا عن استعدادها لإجراء محادثات مع طهران.

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الولايات المتحدة قالت، في بيان أمام الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تسريع طهران وتيرة تخصيب اليورانيوم لن يثني واشنطن عن سعيها لعزل إيران.

السفيرة الأمريكية جاكي ولكوت: زعمت إيران أنها لا تزال ملتزمة بخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) لكن التقرير يظهر بوضوح أنها انتهكت الاتفاق.

ولكوت: يجب أن يثير ذلك قلقنا الشديد جميعا.

دعت ولكوت الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق إلى اتخاذ إجراء.

ولكوت: تدعو الولايات المتحدة إيران للعودة إلى الالتزام بالاتفاق دون تأخير. ندرك أن الاتفاق يتعامل مع هذه المسألة بالجدية الواجبة.

أكدت ولكوت مجددا أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحوار مع إيران بهدف الوصول إلى "اتفاق شامل" وإنهاء "التصرفات المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

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