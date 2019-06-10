وزير الخارجية اللبناني يغضب السعوديين.. ماذا قال؟

أثارت تغريدة لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، الأحد، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في أوساط الحسابات السعودية.
وبعد الضجة هاجم الوزير من أسماهم بـ"أصحاب النوايا السيئة" و"المحترفين في تخريب العلاقات"، واتهمهم بتحريف مقصده من التغريدة.
من الطبيعي ان ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه اي يد عاملة اخرى اكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية ايرانية او اميركية فاللبناني "قبل الكل"
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 8, 2019
مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على اعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب ال200 ألفhttps://t.co/VjSLnKcvJ1
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) June 9, 2019
وزير وتملك المعلومة بعدد اللبنانيين الذين يعملون بالسعودية ودول الخليج وتعلم جيدا حجم تحويلاتهم بالدولار وتغرد بقبح ولؤم اتمنى الرد من الشعب اللبناني عليك والمطالبة بعزلك والتحقيق معك خلق المشكلة من مسؤول مصيبة
— Ali Kuemkh علي كميخ (@AliKuemkh) June 9, 2019
كل يوم معرضون لتحريف كلامنا وواجب علينا تحقيق مصلحة لبنان واذا حصل تحريف علينا ان نصححه
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 10, 2019
الدول ومن ضمنها لبنان والسعودية تميز شعوبها عن غيرها بالقوانين وهذه ليست عنصرية فعندما تدافع عن حق شعبك تكون وطنيا وليس عنصريا وهذا ما قلته وهذا ما قصدته ويحدث ان كثيرين من محترفي تخريب العلاقات واصحاب النوايا السيئة يحرفون الكلام او المعنى والمقصد بوقت هو ليس كذلك
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 10, 2019
دون ضحك
عمالة سائبة سعودية في لبنان!!
هناك٥٠٠ ألف سعودي يعملون في #لبنان ولا تنسى ضخ أربعة مليارات دولار من الحكومة التي أنت بها في جيش #السعودية ولاتنسى ضخ مليار دولار من لبنان قبل أشهر لدعم الريال السعودي!
ولاتنسى ٧٥مليار صرفتها لبنان خلال السنوات الأخيرة على الخزينة السعودية😊
— منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) June 9, 2019