وزير الخارجية اللبناني يغضب السعوديين.. ماذا قال؟

أثارت تغريدة لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، الأحد، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في أوساط الحسابات السعودية.

وبعد الضجة هاجم الوزير من أسماهم بـ"أصحاب النوايا السيئة" و"المحترفين في تخريب العلاقات"، واتهمهم بتحريف مقصده من التغريدة.

ما القصة؟

الأحد، قال باسيل في تغريدة عبر "تويتر": "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية، فلسطينية، فرنسية، سعودية، إيرانية أو أمريكية، فاللبناني قبل الكل".

من الطبيعي ان ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه اي يد عاملة اخرى اكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية ايرانية او اميركية فاللبناني "قبل الكل" — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 8, 2019

التغريدة أثارت ردودًا كثيفة، حيث وصفها نشطاء بـ"العنصرية"، فيما عبر سعوديون عن غضبهم إزاءها.

الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، رد في تغريدة على باسيل بشكل متهكم، وألمح إلى أن اللبنانيين هم من يشكلون ضغطًا على الوظائف في بلاده، وليس العكس، وأن عددهم يناهز الـ200 ألف.

مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على اعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب ال200 ألفhttps://t.co/VjSLnKcvJ1 — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) June 9, 2019

خالد آل سعود علق على التغريدة قائلا: "السعوديين يأتوك لبلادك "سُياح" على نفقتهم الخاصة وليس للبحث عن فرصة عمل.. تأكد معالي الوزير "أولاً" ثم غرد كيفما شئت".

وزير وتملك المعلومة بعدد اللبنانيين الذين يعملون بالسعودية ودول الخليج وتعلم جيدا حجم تحويلاتهم بالدولار وتغرد بقبح ولؤم اتمنى الرد من الشعب اللبناني عليك والمطالبة بعزلك والتحقيق معك خلق المشكلة من مسؤول مصيبة — Ali Kuemkh علي كميخ (@AliKuemkh) June 9, 2019

باسيل يرد

إثر ذلك، عاد باسيل، ليقدم توضحيات حول تغريدته ويرد على الجدل الذي أثارته، قائلا، في كلمة له خلال فعالية ببيروت، إن "الكثيرين ممن هم محترفين في تخريب العلاقات وأصحاب النوايا السيئة يحرفون الكلام أو المعنى والمقصد بوقت هو ليس كذلك".

كل يوم معرضون لتحريف كلامنا وواجب علينا تحقيق مصلحة لبنان واذا حصل تحريف علينا ان نصححه — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 10, 2019

باسيل أضاف: "كل يوم معرضون لتحريف كلامنا وواجب علينا تحقيق مصلحة لبنان وإذا حصل تحريف علينا أن نصححه".

وزير الخارجية اللبناني أوضح ما قصده بتغريدة الأحد، قائلا: "اللبنانيون يعملون بالخارج وفقاً لحاجات الدول وكل من يخالف القوانين ندعو إلى تطبيق القانون بحقه وعلى رأس هذه الدول السعودية".

الدول ومن ضمنها لبنان والسعودية تميز شعوبها عن غيرها بالقوانين وهذه ليست عنصرية فعندما تدافع عن حق شعبك تكون وطنيا وليس عنصريا وهذا ما قلته وهذا ما قصدته ويحدث ان كثيرين من محترفي تخريب العلاقات واصحاب النوايا السيئة يحرفون الكلام او المعنى والمقصد بوقت هو ليس كذلك — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 10, 2019

باسيل أضاف: "لدينا في السعودية جالية من الواجب الحفاظ على مصالحها وواجب الجالية وواجبنا أن نحترم الدولة التي نعمل فيها ونحترم قوانينها".

الوزير اللبناني أردف أن من "واجب كل دولة إعطاء الأولوية لشعبها بفرص العمل وهذا ما تقوم به كل الدول وهذا ما يغفل عنه لبنان بالتطبيق".

دون ضحك

عمالة سائبة سعودية في لبنان!!

هناك٥٠٠ ألف سعودي يعملون في #لبنان ولا تنسى ضخ أربعة مليارات دولار من الحكومة التي أنت بها في جيش #السعودية ولاتنسى ضخ مليار دولار من لبنان قبل أشهر لدعم الريال السعودي!

ولاتنسى ٧٥مليار صرفتها لبنان خلال السنوات الأخيرة على الخزينة السعودية😊 — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) June 9, 2019

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