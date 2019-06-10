شاهد: تحطم طائرة على سطح مبنى في مانهاتن بنيويورك

لقي شخص على الأقل مصرعه، مساء الإثنين، في حادث اصطدام مروحية بأحد مباني مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية.

التفاصيل:

سقطت طائرة عمودية فوق أحد المباني في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، وذلك حسب قوات الدفاع المدني.

شبكة "إن بي سي نيويورك" الأمريكية نقلت عن السلطات المحلية أن مروحية نفذت عملية هبوط اضطراري على سقف مبنى من 54 طابقًا يضم مكاتب وسط مانهاتن.

المصدر أوضح المصدر أن الحادث تسبب باندلاع حريق موديًا بحياة شخص على الأقل، وتم إخلاء المبنى على الفور.

وسائل إعلام أمريكية ونشطاء تداولوا مقطع فيديو على "تويتر" يظهر دخانا يتصاعد من فوق أحد المباني الشاهقة.

حاكم نيويورك، أندرو كومو، قال من مكان الحادث، إنه من المرجح أن يكون الحادث قد أدى لإلحاق الضرر بأشخاص.

قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ذكرت أن شخصا على الأقل قد أصيب جراء الحادث.

كومو أوضح أن المروحية كانت تحاول الهبوط على سطح المبنى، وأن نيرانا اندلعت أثناء المحاولة، ولكن قوات الإطفاء سيطرت عليها.

وقع الحادث في الشارع السابع من مدينة مانهاتن، بالقرب من ميدان تايمز الشهير.

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44 — CNW (@ConflictsW) June 10, 2019

قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ذكرت أن شخصا على الأقل قد أصيب جراء الحادث.

وقع الحادث في الشارع السابع من مدينة مانهاتن، بالقرب من ميدان تايمز الشهير.

https://twitter.com/sotiridi/status/1138148206481674240?ref_src=twsrc%5Etfw

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