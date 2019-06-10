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شاهد: تحطم طائرة على سطح مبنى في مانهاتن بنيويورك

صورة متدوالة لآثار تحطم المروحية أعلى المبنى
صورة متدوالة لآثار تحطم المروحية أعلى المبنى
10/6/2019

لقي شخص على الأقل مصرعه، مساء الإثنين، في حادث اصطدام مروحية بأحد مباني مانهاتن في مدينة نيويورك الأمريكية.

التفاصيل: 
  • سقطت طائرة عمودية فوق أحد المباني في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، وذلك حسب قوات الدفاع المدني.
  • شبكة "إن بي سي نيويورك" الأمريكية نقلت عن السلطات المحلية أن مروحية نفذت عملية هبوط اضطراري على سقف مبنى من 54 طابقًا يضم مكاتب وسط مانهاتن.
  • المصدر أوضح المصدر أن الحادث تسبب باندلاع حريق موديًا بحياة شخص على الأقل، وتم إخلاء المبنى على الفور.
  • وسائل إعلام أمريكية ونشطاء تداولوا مقطع فيديو على "تويتر" يظهر دخانا يتصاعد من فوق أحد المباني الشاهقة.
  • حاكم نيويورك، أندرو كومو، قال من مكان الحادث، إنه من المرجح أن يكون الحادث قد أدى لإلحاق الضرر بأشخاص. 
  • قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ذكرت أن شخصا على الأقل قد أصيب جراء الحادث. 
  • كومو أوضح أن المروحية كانت تحاول الهبوط على سطح المبنى، وأن نيرانا اندلعت أثناء المحاولة، ولكن قوات الإطفاء سيطرت عليها.       
  • وقع الحادث في الشارع السابع من مدينة مانهاتن، بالقرب من ميدان تايمز الشهير.

  • قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ذكرت أن شخصا على الأقل قد أصيب جراء الحادث. 
  • وقع الحادث في الشارع السابع من مدينة مانهاتن، بالقرب من ميدان تايمز الشهير.

https://twitter.com/sotiridi/status/1138148206481674240?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات:     
  • ساد طقس سيء وقت وقوع الحادث، حيث كانت هناك أمطار، وكانت هناك سحب كثيفة جعلت من الصعب التعرف على قمة ناطحة السحاب التي سقطت الطائرة فوقها. 
  • مانهاتن شهدت في السنوات الأخيرة العديد من حوادث اصطدام الطائرات الصغيرة بناطحات السحاب في المنطقة.
المصدر : وكالات
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