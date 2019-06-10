الكباشي للجزيرة مباشر: أخطاء في التنفيذ أدت لفض اعتصام الخرطوم

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، إن القوات تعرضت للاستفزاز أمام مقر القيادة العامة للجيش، وأن خطأ في التنفيذ أفضى إلى فض اعتصام الخرطوم.

وأضاف الكباشي في مقابلة عبر الهاتف مع "الجزيرة مباشر" أن المستهدف كان "بؤرة كولومبيا" وليس الاعتصام، محمّلًا قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية الأكبر فيما حدث "بسبب تعنتها".

وتجنب الكباشي الإجابة عن تساؤل بشأن أسباب إغلاق مكتب الجزيرة بالخرطوم واكتفى بالقول إن "شبكة الجزيرة هي من تجيب على ذلك السؤال".

أبرز تصريحات الكباشي:

قواتنا تعرضت باستمرار للاستفزاز أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

الحركة في مطار الخرطوم لم تتوقف وهناك ترهيب وترغيب يُمارس على المواطنين إذا خرجوا للعمل.

نأمل من أصحاب الدعوة للعصيان أن يدركوا أن ذلك يمثل ضغطا على حياة الناس.

لم تتأثر العاصمة والمدن المختلفة بالعصيان بقدر ما تأثرت بالمتاريس.

قوى الحرية والتغيير تتحمل المسؤولية الأكبر فيما حدث بسبب تعنتها.

كنا نخطط لتطهير منطقة كولمبيا فقط دون التعرض للاعتصام لكن حدثت أخطاء في التنفيذ.

الاعتقالات التي شملت قادة في قوى الحرية والتغيير تمت في إطار جنائي.

أصدرنا أمرًا بمراجعة ملف كل المعتقلين وإطلاق سراح كل من جرى اعتقاله على خلفية سياسية.

الحملة على قوات الدعم السريع شديدة، والثوار كانوا يحملون صورة قائدها.

أوقفنا خدمة الإنترنت لأسباب نقدرها وسنقوم بإعادة الخدمة مرة أخرى.

قوى الحرية والتغيير لا تتضمن كل الفئات السياسية وليست الكتلة الأكبر وليست الوحيدة التي ثارت ضد النظام السابق.

توافقنا على أن تكون الحكومة بالكامل مدنية وكذا المجلس التشريعي والتشارك على المستوى السيادي.

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