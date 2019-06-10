العويوي يعلق إضرابا عن الطعام دام 69 يوماً داخل سجون الاحتلال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير حسن العويوي حقق انتصارا حقيقيا على إدارة السجون، وعلق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي بدأه قبل 69 يوما لوضع حد لاعتقاله الإداري.

التفاصيل:

أوضحت الهيئة وفقا لمصادرها الخاصة أن المفاوضات بين الأسير العويوي وإدارة السجون واستخباراتها انتهت باتفاق يقضي بالإفراج عنه بعد ستة أشهر من انتهاء الأمر الإداري الأول، وبذلك يكون موعد الإفراج عنه قبل نهاية العام الحالي.

الهيئة أشادت بالصمود الأسطوري للأسير العويوي، وأنه بالرغم من كل ما تعرض له من إهمال ولا مبالاة بهدف كسر إضرابه، إلا أن إرادته كانت أقوى وأصلب من كل ممارسات إدارة السجون وحقدها.

الأسير العويوي يعاني من نقصان كبير بالوزن وأوجاع حادة في المفاصل والخاصرة والرأس، وشعور دائم بالبرد، وآلام في المعدة، وعدم قدرة على الوقوف والحركة.

يرقد العويوي حاليا في مستشفى برزلاي الذي نقل إليه بعد تدهور حالته الصحية يوم الخميس الماضي.

الأسير حسن العويوي أب لثلاثة أطفال، وهو أسير سابق أعاد الاحتلال اعتقاله في يناير من العام الجاري.

فرض عليه الاحتلال الاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية، مما دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام.

خاضت والدة الأسير حسن العويوي، إضرابًا عن الطعام منذ يومين

والدته تؤازره في الإضراب

خاضت والدة الأسير حسن العويوي، إضرابًا عن الطعام منذ يومين،مساندة لنجلها المضرب عن الطعام منذ 69 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

قال نادي الأسير "إن الوضع الصحي للأسير العويوي وصل إلى مرحلة خطيرة، نُقل على إثره من معتقل "نيتسان الرملة" إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي".

خلفيات