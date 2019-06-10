"السوريين منورين مصر" هاشتاغ شعبي للرد على تحريض لإبعادهم

دشن آلاف المصريين هاشتاغ #السوريين_منورين_ مصر الذي تصدر موقع تويتر في مصر بأكثر من 5 آلاف تغريده وملايين المتابعات منذ ظهوره ظهر أمس الأحد للترحيب باللاجئين السوريين في مصر.

التفاصيل

جاء الهاشتاغ للإشادة بنشاطهم الاقتصادي، ردا على حملة تحريض ضدهم، بعد مطالبة محام مصري مقرب من السلطة، النائب العام بتتبع أنشطتهم وحصر أموالهم، خشية تمويل بعضهم للإرهاب، حسب زعمه.

لم يكن السوري في مصر سابقا ولا الآن ولا مستقبلا ، ضيفا ولا مهاجرا ولا لاجئا ، هو صاحب مكان ومكانة بين أشقائه ، وشريك في نهضة مصر الثقافية والعلمية والدينية والفنية والأدبية والاقتصادية ، وأصوات العار التي تطالب بإبعادهم لا تستحق شرف أن تكون مصرية #السوريين_منورين_مصر — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 9, 2019

تساءل نشطاء عن أسباب إثارة قضية اللاجئين السوريين الآن، والتحريض عليهم؟ ومن يقف وراء ذلك؟ ولصالح من؟ ولماذا يغضب البعض من تفوقهم الاقتصادي في مصر؟ وتنوعت الآراء بين جماعات مصالح وجهات رسمية ورجال أعمال.

حسب تقرير حكومي رسمي أعدته وزارتا "الاستثمار والتعاون الدولي"، و"التجارة والصناعة": تصاعد نشاط السوريين الاقتصادي بصورة كبيرة وبلغ عدد الشركات التي أسسوها في 9 شهور منذ يناير 2018 حتى سبتمبر 2018، عدد 818 شركة برأسمال 1.25 مليار جنيه (قرابة 70 مليون دولار).

محرضون ضد السوريين

بدأت الحملة بمذكرة من المحامي سمير صبري، الذي اشتهر بتقديم عرائض اتهام ضد من ينتقد السلطة، للنائب العام، تطالب بحصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، بدعوي أنهم "نجحوا رغم الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق أرباح هائلة ومشاريع تفوقوا فيها على المصريين".

تحدث المحامي عن إحصاءات قدرت حجم استثمارات ورؤوس أموال السوريين في مصر، بـ 23 مليار دولار (عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية ومصانع الألبسة والنسيج)، وزعم أن من "قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضا"، و"أموال مشبوهة مغرضة".

قبل تقديمه البلاغ انتقد المحامي "صبري" على حسابه علي فيسبوك بشدة تسمية أحد المطاعم السورية باسم بطل المسلسل التركي الشهير (أرطغرل)، الذي وصفه بأوصاف عنصرية، واعتبر تسميه المطعم نفسه بهذا الاسم "مهزلة" على أرض مصرية، وهو ما تفاعل معه مصريون آخرون.

حذر مصريون مؤيدون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مخاطر أمنية تتعلق بالسوريين في مصر، وتحدث بعضهم عن سيناريو وهمي لتوطين السوريين في مصر "بأموال الإخوان"، ودعوهم للعودة لبلادهم بدعوي انتهاء الحرب.

فخامه الرئيس يجب أن يكون هناك حزر شديد جدا جدا جدا في منح الجنسيه المصريه للأجانب وعلي وجه التحديد السوريين المدفوعون من الإخوان لتوطينهم بشكل دائم في مصر بأموال الاخوان ليزداد عدد الإخوان في المعادله المصريه ليشكلوا عقبه وتحديات مستقبله في منظومه اداره الدوله وشوكه في ضهر النظام — Khaled Tarakhan (@KhaledS06616317) June 9, 2019

السوريين فى مصر

انتهى الغرض من وجودكم فى مصر

بلدكم أمنه

ومعظمهم دخل اثناءحكم مرسى

لما أعلن الجهاد فى الاستاد

الضيف لازم يبقى حسيس

ولا ينتظر ان تنهى ضيافته من صاحب البيت

للضيافه وقت واصول

ولقد انتهى رصيدكم فى الاثنين — Iman Elnahas (@imanahas) May 31, 2019

متعاطفون مع السوريين

أبدي حقوقيون ومثقفون دهشتهم من الحملة على السوريين بمصر مذكرين بلعب المثقفين والمفكرين المهاجرين من سوريا لمصر "دورا ديناميكيا في تجسيد العصر الذهبي لنهضتها الفكرية والثقافية والفنية وكيف كانت مصر يوما ملاذا لكل المضطهدين أو أصحاب المواهب".

للتاريخ: لعب عدد من المثقفين والمفكرين المهاجرين من الشام إلي #مصر دورا ديناميكيا في تجسيد العصرالذهبي لنهضتها الفكرية والثقافية والفنية في آواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، والتمهيد بالتالي لأول ثورة شعبية عام ١٩١٩ في تاريخها الحديث، أي قبل ثورة يناير بنحو مائة عام.. — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) June 10, 2019

وصف عضو مجلس نقابة الصحفيين "جمال عبد الرحيم" الهجوم على السوريين في مصر بأنه "أمر غريب وغير مقبول بالمرة"، مؤكدا أن "مصر اعتادت أن تحتضن كل الأشقاء".

أرجع معارضون الحملة ضد السوريين والتركيز على ثرواتهم، الي إزعاجهم "بيزنس العسكر"، وأنها "رسالة" لهم كي لا يزاحموه، واعتبرها بعضهم "حملة دعائية أمنجية".

السوريون في مصر كغيرهم.. ليسوا لاجئين بل عمال وحرفيين وإداريين، وبالتالي لم يتفضل الشعب عليهم بشئ كي تخرج دعوات سخيفة لطردهم وهم من استفدنا منهم مهارة العمل وضمير المهنة.. قد نختلف مع بعضهم سياسيا لكن ما العيب في ذلك والمصريين جميعهم مختلفين سياسيا لدرجة الخصومة…! — سامح عسكر (@sameh_asker) June 10, 2019

كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل بردة دولة واحدة #السوريين_منورين_مصر — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 10, 2019

أبدي مصريون تعاطفهم مع السوريين، وكتبوا تعليقات ساخرة من جمل شهيرة بأفلام مصرية، تعبر عن أنهم متيمين بالطعام السوري.

https://twitter.com/IAbdelnaser/status/1137869677408002048?ref_src=twsrc%5Etfw

سر التحريض ضد السوريين

اتهم نشطاء "اللجان الإلكترونية" الحكومية، بالوقوف وراء التحريض ضد السوريين ونشر بوستات كراهية تجاههم بغرض الإلهاء و"التغطية على مصيبة أو قرارات مقبلة" مثل رفع أسعار الوقود هذا الشهر.

يري المحامي يوسف المطعني في مصر أن حملة التحريض ضد السوريين في مصر قديمة وبدأت عقب 3 يوليو/تموز 2013 بسلسلة مضايقات لهم، بسبب تصور بعض الإعلاميين أنهم مؤيدون للإخوان، ومهاجمتهم.

أكد لـ "الجزيرة مباشر" أنه سبق أن تقدم بمبادرة للحكومة المصرية – نشرها حساب "الجالية السورية في مصر" على فيسبوك-تحدد "أربع اشكاليات" يعاني منها السوريون في مصر وتحتاج حلها هي:

إشكالية تأشيرات الدخول إلى مصر (الفيزا) إشكالية لم شمل الأسر السورية المشتتة في شتى بقاع الأرض. إشكالية الإقامة القانونية وما يترتب عليها من إجراءات. إشكالية الدخول إلى مصر مما اضطرهم إلى اللجوء إلى التسلل عبر الصحراء الجنوبية (طريق السودان).

يري اعلاميون ونشطاء مصريون أن الحملة يقف وراءها "جماعات مصالح تحقد على نجاحات السوريين، وتوسع أنشطتهم في مدن وقرى مصر".

اسال اي شخص ليه بتحب تاكل عند السوريين حيقول لك علشان اكلهم نظيف وليه بتحب تشتري منهم حاجاتك حيقول لك علشان مش غشاشين يبقي مين ورا الحملة عليهم غير اصحاب المطاعم اللي اسعارهم فلكية واكلهم كله مضروب والتجار الغشاشين . علشان كده# السوريين _منورين_مصر — Ibrahim Abdel Meguid (@ibmeguid) June 9, 2019

اشقائنا #السوريين_منورين_مصر ، ومصر اجمل بيكم وبذوقكم وجهدكم والعشرة والمحبة.

وزي ما بيقول المثل : اذا ما شالتكوش الأرض ونشيلكم فوق دماغنا ،،

مرحب بيكم في مصر ، بنحبكم ، احنا الناس ، احنا المواطنين. — Gamal Eid (@gamaleid) June 9, 2019

تاريخ السوريين في مصر

بدأ تعاظم الوجود السوري في مصر، عقب إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، في 22 فبراير/شباط عام 1958 بتوقيع ميثاق الجمهورية المتحدة من قبل الرئيسين شكري القوتلي وجمال عبد الناصر.

بدأ تدفق السوريين كلاجئين على مصر عام 2011 عقب هجمات نظام بشار الأسد بالبراميل المتفجرة على عدة مدن شاركت في الربيع السوري، وزاد عام 2013.

أدت مشاركة سوريين في مظاهرات داخل مصر دعما للربيع العربي، وإشادة بعضهم بالرئيس السابق محمد مرسي، وظهور صور لبعضهم يحملون شارة رابعة، عقب المجزرة الشهيرة في أغسطس 2013، لحملة إعلامية وأمنية ضدهم ودعوات لترحيلهم، بدعوي أنهم يؤيدون الإخوان.

في مارس/آذار 2015 أصدرت 16 منظمة حقوقية محلية ودولية بيانا، يطالب السلطات المصرية بإنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين سوريين وفلسطينيين، وذكرت أنه "بحسب مصادر لمركز التضامن مع اللاجئين تعرض أكثر من 7000 لاجئ للاعتقال في مصر منذ أغسطس/آب 2013، والتهمة هي دخول غير شرعي إلى البلاد".

بسبب تزايد نشاطهم الاقتصادي أصبحت لهم مطاعم شهيرة ويزداد الإقبال عليها، وبدأت سيدات منهن في القيام بأعمال خاصة من المنازل لتشغيل اللاجئات مثل مطبخ "زيت زيتون"، وسمي بعضهن مشروعه "مشروع لسنا لاجئات بل منتجات"، للتأكيد على ذلك، ويتركز وجودهم في المدن الجديدة (6 أكتوبر والرحاب والتجمع الخامس).

بدأت الحكومة المصرية ترصد تزايد استثمارات هؤلاء اللاجئين السوريين خلال الآونة الأخيرة، بمعدل 30% عن الفترات السابقة، وهو ما لقي ترحيبا من الأغلبية وانتقادات من أقلية من المصريين في ظل البطالة المنتشرة بين الشباب المصري.

عدد الشركات المؤسسة بواسطة مستثمرين سوريين ارتفع بمعدل 62% مقارنة بـ 2017، وإجمالي عدد شركاتهم المؤسسة في 2017 كان 505 شركات، مقارنة بـ 818 في 2018، وهو ما يفوق عدد الشركات التي أسسها يمنيون في مصر (180)، وليبيون (53 شركة).

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