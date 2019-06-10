إسرائيل لم تتلق دعوة لحضور مؤتمر البحرين الاقتصادي.. لماذا؟

كشف مسؤولون إسرائيليون أن إسرائيل لم تتلق بعد دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر البحرين الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يتوقع أن يشهد إطلاق الجزء الاقتصادي من "صفقة القرن"

التفاصيل:

يعقد المؤتمر في 25 يونيو/حزيران الجاري ويتوقع أن يشهد الكشف عن تفاصيل الجزء الاقتصادي من خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أنه يجب عليها أولا الحصول على مزيد من التأكيدات من الدول العربية والإسلامية التي ستحضر المؤتمر، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.

يقول المسؤولون الإسرائيليون إن عدم تلقي إسرائيل دعوة رسمية لحضور المؤتمر يعد مؤشرا على الصعوبات التي يواجهها مؤتمر البحرين نتيجة للضغوط الفلسطينية على الدول العربية والإسلامية من أجل عدم حضور المؤتمر.

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن مصر والأردن ودولا عربية وإسلامية أخرى لم تنشر بيانات عن نيتها حضور المؤتمر.

قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترمب وصهره، والذي يتولى مسؤولية ملف تسوية القضية الفلسطينية في البيت الأبيض، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال اجتماعهما في القدس في 30 مايو/أيار أن الولايات المتحدة تنتظر رد المزيد من الدول – وخصوصا الدول العربية والإسلامية – على الدعوة لمؤتمر البحرين، وعندها ستعلن واشنطن دعوة إسرائيل رسميا للمؤتمر.

قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو قرر إرسال وزير المالية موشيه كحلون للمشاركة إلى المؤتمر وإنه أبلغ كحلون بذلك خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي.

المسؤولون قالوا إن كحلون ينتظر تلقي إسرائيل دعوة الحضور للمؤتمر في الأيام القليلة المقبلة كي يقرر ما إذا كان سيذهب إلى واشنطن قبل المؤتمر للتنسيق مع كوشنر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

صفقة القرن: