وزير الدفاع الأمريكي: الصين تهدد استقرار آسيا.. ومن الصعب الثقة بهواوي

أشار وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان إلى أن الصين مسؤولة عن سلسلة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في آسيا مشيرا إلى توترات متصاعدة بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم.

في أول كلمة رئيسية له منذ توليه منصبه وزيرا للدفاع بالإنابة في يناير/ كانون الثاني تناول شاناهان موضوعات شتى أمام وزراء دفاع إقليميين في منتدى شانغري-الأمني في سنغافورة.

أبرز تصريحات وزير الدفاع الأمريكي

دعا الحلفاء الآسيويين إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي في الوقت الذي شدد فيه على التزام الولايات المتحدة بالمنطقة.

لم يحدد شاناهان الصين بالاسم عندما وجه اتهامات "لعناصر" بزعزعة استقرار المنطقة.

ربما يأتي أكبر تهديد على المدى الطويل للمصالح الحيوية لدول هذه المنطقة من عناصر تسعى لتقويض النظام الدولي القائم على قواعد بدلا من تعزيزه.

إن من مصلحة الصين وجود علاقة بناءة مع الولايات المتحدة.

إلى أن تفعل ذلك فإننا نعترض على الرؤية قصيرة النظر وضيقة الأفق للمستقبل ونؤيد النظام الحر والمفتوح الذي يفيدنا جميعا بما في ذلك الصين.

شركة هواوي "مقربة جدا" من الحكومة الصينية ما يجعل من الصعب الثقة بهذه الشركة في أوج النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين.

إن اندماج الشركات المدنية بالجيش وثيق جدا. الصين لديها سياسات وقوانين وطنية تحتم تشارك البيانات.

عندما أنظر إلى هذا الوضع، هناك مخاطرة كبيرة … لا يمكن الوثوق بأن تلك الشبكات ستكون محمية.

الحرب على هاواوي

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية الشهر الماضي هواوي على ما يسمى "قائمة الكيانات" لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات أمريكية الصنع التي تحتاجها لمعداتها. لكنها منحتها لاحقا مهلة 90 يوما قبل بدء تطبيق الحظر.

حظر عدد من الدول أيضا معدات هواوي وأوقفت بعض الشركات التعامل معها في أعقاب الحظر الأمريكي، مشيرة إلى شروط قانونية.

تصاعدت المخاوف إزاء هواوي في وقت أصبحت هذه الشركة، رائدة في معدات شبكات الاتصالات وواحدة من أكبر مصنعي الهواتف الذكية إلى جانب سامسونغ وأبل.

كثيرا ما عبرت الولايات المتحدة عن الشكوك في أن هواوي تخضع لسيطرة الحكومة الصينية وتمثل بالتالي تهديدا للأمن العالمي. وهو ما تنفيه الشركة وبكين بقوة.

مؤسس هواوي رين جنغفي جندي سابق في الجيش الصيني.

حرب تجارية