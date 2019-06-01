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نيوزويك: السعودية والإمارات وإسرائيل يدعمون التصعيد مع إيران

قاذفات بي -52 الأمريكية تجري أولى طلعاتها فوق الخليج بمنطقة الشرق الأوسط
قاذفات بي -52 الأمريكية تجري أولى طلعاتها فوق الخليج بمنطقة الشرق الأوسط
1/6/2019

قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إنّ حلفاء الولايات المتحدة يدعون للتهدئة مع إيران باستثناء السعودية والإمارات وإسرائيل.

التفاصيل:
  • نشر موقع المجلة تقريرا لديفيد برينان قال فيه إن الولايات المتحدة وجدت صعوبة في إقناع حلفائها التقليديين في أوربا وأمريكا الشمالية بدعمها في المواجهة والتصعيد الحالي بمنطقة الخليج. 
  • تلقت أوربا ودول أمريكا الشمالية المعلومات عن تهديد "محتوم" من إيران أو الجماعات الموالية لها، بنوع من الشك، ودعت إلى الهدوء والحفاظ على الاتفاق النووي، وهي مواقف أغضبت ترمب وإدارته.
  • شكلت السعودية والإمارات وإسرائيل تحالفا قويا ضد إيران. ويرغب هذا التحالف في إضعاف النظام في طهران ووقف تأثيره على المنطقة. 
إيران أعنلت أنها ستتوقف عن التزام الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي
 قلق إيراني بشأن الاقتصاد
  • قال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست إن الإيرانيين قلقون بشأن اقتصادهم المدمّر أكثر مما هم قلقون بشأن حدوث مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، في ظلّ التضخم وندرة السلع الأساسية واختفاء الأدوية المستوردة من الأسواق.
  • التقرير أضاف أنّ بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنّ المعاناة الاقتصادية ستدفع الإيرانيين للتمرد، لكنّ الإيرانيين يؤكدون سذاجة هذا التفكير، ويقولون إنهم يحاولون ببساطة التكيف ريثما يخرجون من الفترة الصعبة.
إرجاء عقوبات أمريكية
  • نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترمب قرّرت إرجاء تطبيق عقوبات جديدة ومشددة كانت ستستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني. 
  • الصحيفة نقلت عن المصادر أنّ إرجاء تطبيق العقوبات، المقصود بها أصلا إنهاك التجارة الإيرانية، يأتي كمحاولة من واشنطن لخفض حدّة التوتر المتصاعد حاليا مع الجمهورية الإسلامية.   
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني
 خلفيات
  • تصاعد التوتر مؤخرا بين واشنطن وطهران، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط.
  • تخلت إيران مؤخرا عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بالتزامن مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق المتعدد الأطراف.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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