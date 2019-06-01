نصر الله يحذر: أي حرب على طهران لن تبقى عند حدود إيران

حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة، من أن أي حرب ضد طهران "لن تبقى عند حدود إيران" بل ستشعل كل المنطقة، منبهاً من أن هذا يعني أن المصالح الأمريكية "ستباح".

وقال نصرالله في كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي "ليسمعني العالم جيدا، إن السيد دونالد ترمب والإدارة عنده وأجهزة مخابراته يعرفون جيداً أن الحرب على إيران لن تبقى عند حدود إيران".

أبرز تصريحات نصر الله:

الحرب على إيران تعني أن كل المنطقة ستشتعل.. وكل القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة ستباح وكل الذين تواطأوا وتآمروا سيدفعون الثمن وأولهم إسرائيل وآل سعود.

نعم لدينا في لبنان صواريخ دقيقة وبالعدد الكافي التي تستطيع أن تغير وجه المنطقة والمعادلة ولكن ليس لدينا مصانع للصواريخ الدقيقة.

حكام السعودية علموا علم اليقين ألا حرب أمريكية على إيران وأن ترمب لن يأتي للقتال بالنيابة عنهم.

يعلم ترمب أنه عندما تشتعل المنطقة سيصبح برميل النفط 200 دولار أو 300 دولار.

يتحدثون في بيان القمة الخليجية عن التضامن الخليجي وهم يحاصرون دولة قطر وشعبها.

مؤشر عدم حصول حرب مع إيران هو القمم التي تمت الدعوة إليها على عجل.

واجبنا هو مواجهة صفقة القرن. هذا واجب شرعي ديني إنساني أخلاقي قومي وطني سياسي جهادي بكل المعاير لأنه ببساطة هي صفقة الباطل وهي صفقة تشكل جريمة تاريخية.

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