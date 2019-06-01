ليبيا: قوات الوفاق تتقدم وواشنطن تطالب بتحييد مؤسسات النفط

تشهد محاور القتال جنوب العاصمة الليبية طرابلس حالة من الهدوء الحذر عقب الاشتباكات العنيفة التي دارت رحاها بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات الوفاق وقوات حفتر.

قوات الوفاق تحرز تقدما في محورين قتاليين بطرابلس:

نقل مراسل الجزيرة في العاصمة الليبية طرابلس عن مصادر ميدانية قولها إن قوات حكومة الوفاق هاجمت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس ودخلت إلى مطار طرابلس وسط اشتباكات عنيفة مع قوات حفتر.

وفقا للمصادر ذاتها فإن قوات حكومة الوفاق أحرزت تقدما ميدانياً في محوري مطار طرابلس وصلاح الدين، وتتعامل مع قناصة تابعين لقوات حفتر في محور خلة الفرجان.

قال قائد في قوات الوفاق إن قواته تقدمت في عدة محاور واستولت على آليات من قوات حفتر.

أسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

أكد القائد الميداني في قوات حكومة الوفاق الوطني خالد أبو جازية تقدم قواتهم في عدة محاور والاستيلاء على آليات من قوات حفتر وتدمير أخرى.

أبو جازية: "تلقينا تعليمات من غرفة العمليات الميدانية بالتقدم، تقدمت قواتنا، قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق والقوات المساندة لها في الصباح الباكر، وتم دحر العدو وغنم آليات، العدو يفر أمام ضربات قواتنا، قوات الجيش الليبي، تم دحرهم في المناطق التي كانوا متمركزين فيها".

آمر المنطقة العسكرية الغربية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اللواء أسامة جويلي قال إن حكومة الوفاق دفعت باتجاه التوافق وعدم التصعيد في كل اللقاءات مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

أكد جويلي أن هناك حصارا دوليا على حكومة الوفاق يمنع من توريد أي سلاح إليها.

لقطات من معارك المقاتلين الموالين لحكومة الوفاق الوطني الليبية ضد قوات حفتر (غيتي)

الولايات المتحدة تدعو لوقف التصعيد:

دعت السفارة الأمريكية في ليبيا مختلـف الأطراف لوقف التصعيد والعودة لمسار المفاوضات بإشراف الأمم المتحدة.

أبدت السفارة قلقها الشديد من القصف الذي تعرض له مستشفى المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، والهجمات الأخيرة التي استهدفت المنشآت النفطية.

دعت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في طرابلس ناتالي بيكر جميع الأطراف إلى الإقرار بحيادية هذه المؤسسة والامتناع عن عرقلة عملها كمؤسسة وطنية حيوية.

أضافت أن المنشأة النفطية الليبية وعملية الإنتاج والعائدات منها ملك للشعب الليبي وينبغي حمايتها وفق القرارات الدولية.

السراج يتطلع لموقف سعودي حيادي: