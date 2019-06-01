البث الحي
سياسة

فورين بوليسي: انتخابات إسرائيل الجديدة تجمد صفقة القرن

غاريد كوشنر (وسط) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) ورئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو(يمين)
غاريد كوشنر (وسط) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) ورئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو(يمين)
1/6/2019

ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في إسرائيل من شأنه تجميد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسوية القضية الفلسطينية في المستقبل القريب.

التفاصيل:
  • يتوقع مع التوجه لإجراء انتخابات برلمانية جديدة أن ينأى نتنياهو بنفسه عن أي إشارة إلى تنازلات محتملة للفلسطينيين في أي اتفاق مستقبلي، كي يستطيع السيطرة على قاعدته اليمينية المتشددة.
  • يمثل هذا أيضا نكسة كبيرة لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان يستعد لإعلان تفاصيل صفقة القرن بعد إعلان نتنياهو تشكيل الحكومة.
  • تعمل الإدارة الأمريكية منذ عام 2017 على صياغة مبادرة سلام، لكنها أرجأت الإعلان عنها لما بعد الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة لتجنب التسبب في صعوبات سياسية أمام نتنياهو.
  • حاول ترمب الأسبوع الماضي دعم نتنياهو، عبر تغريدة تمنى فيها نجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة.
  • فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة يقيد أيضا مساحة المناورة لديه بعد تحرك المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات لنتنياهو في قضايا فساد. 
  • هذا الفشل أيضا يهدد مساعي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، لتمرير قانون يمنحه حصانة بأثر رجعي من المقاضاة وقانون لتمكين البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا.
صفقة القرن القادم؟
  • دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل: "لا يوجد مجال حقيقي لتقديم خطة خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية. الآن، عليك أن تبدأ حساب الوقت من جديد. وأقرب وقت ستكون فيه حكومة (إسرائيلية) هو نوفمبر.  بحلول ذلك الوقت، سيكون ترمب قد دخل في سياسات عام الانتخابات، وسيصبح ذلك عاملا مهما. لذلك، هناك إمكانية لعدم إعلان هذه الخطة على الإطلاق".
  • اعتبر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مقابلة مع راديو إسرائيل، أن إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل سيجعل من "صفقة القرن" التي يعد لها ترمب "صفقة القرن المقبل".
  • الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية جديدة جاء بالتزامن مع زيارة مستشار ترمب وصهره جاريد كوشنير والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات إلى إسرائيل حيث التقيا نتنياهو لكن لم يصدر إعلان عن تفاصيل ما جرى في اللقاء.
  • زيارة الرجلين لإسرائيل جاءت ضمن جولة في منطقة الشرق الأوسط لوضع الأسس لعقد مؤتمر إقليمي في البحرين الشهر المقبل يتوقع أن يمثل الجزء الاقتصادي من صفقة القرن. لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مقاطعته لهذا المؤتمر.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مقاطعته لمؤتمر البحرين
 خلفية:
  • طوال أسابيع فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي فاز في انتخابات أبريل/نيسان، في تشكيل تحالف حكومي.
  • عقب الموعد النهائي الذي انقضت فيه مهلة تشكيل الحكومة منتصف ليل الأربعاء، صوت البرلمان الإسرائيلي الجديد على حل نفسه بأغلبية 74 صوتا مقابل 45 صوتا.
  • حدد المشرعون يوم 17 سبتمبر/أيلول موعدا للانتخابات الجديدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + فورين بوليسي
المزيد من سياسة

روسيا تقول إن لقاحها ضد كورونا أرخص من "فايزر" ومودرنا" الأمريكييْن

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

الولايات المتحدة تعلن الموعد المتوقع لبدء تلقيح المواطنين ضد كورونا

العالم يتسابق لإنتاج لقاح لكورونا (غيتي)

برلماني ألماني: أمريكا تستخدم "أساليب المافيا"

ميركل (يمين) وترمب (وسط) وماكرون (يسار) في قمة سابقة للناتو (رويترز)

تركيا.. محرك صواريخ محلي الصنع للصناعات الدفاعية بدلا من المستورد (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

وزيرة وممثلة ووسائل إعلام.. "سيدة المطر" في مصر تحصد تفاعلا واسعا (فيديو)

صورة سيدة المطر حازت على تعاطف واسع على مواقع التواصل (مواقع التواصل)