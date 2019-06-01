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سياسة|الولايات المتحدة

سيناتور أمريكي بارز يتهم ترمب بمحاولة تسييس المخابرات

آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي
آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي
1/6/2019

حذر آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات المخابرات الأمريكية من أن الرئيس دونالد ترمب يحاول "تسييس" المخابرات وأجهزة إنفاذ القانون.

ترمب يحاول "تسييس" المخابرات وأجهزة إنفاذ القانون
  • انتقد شيف ترمب على منحه وزير العدل وليام بار سلطات "شاملة" لرفع السرية عن التقارير الحكومية أو خفض درجة سريتها خلال إجراء ما تصفه وزارة العدل "بمراجعة لأنشطة مخابرات" مرتبطة بحملة انتخابات الرئاسة في عام 2016.
  • قال شيف في خطابات أرسلها لرؤساء الوكالات إن الأوامر التي أصدرها لهم ترمب يوم 23 من مايو/أيار بالمساعدة في المراجعة التي يجريها بار كانت "مسعى من الرئيس ووزير العدل لتسييس مجتمع المخابرات وإنفاذ القانون لنزع الشرعية عن تحقيق وجيه بشأن الرئيس ولمهاجمة أعدائه السياسيين".
  • أرسل شيف الخطابات إلى رؤساء المخابرات الوطنية ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي.
  • طلب منهم إبقاء لجنته على اطلاع بالمراجعة التي يجريها وزير العدل بشأن أنشطة أجهزة الاستخبارات التي أجرت تحقيقات بشأن حملة ترمب.
خلفيات
  • كان المحقق الخاص روبرت مولر قال، الأربعاء الماضي، إن تحقيقه خلص إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 الرئاسية لكنه لم يقدم أدلة كافية على وجود تآمر بين حملة ترمب وموسكو.
  • اتهم ترمب مرارا مساعدين كبارا في الأمن القومي بالتجسس على حملته.
  • نفى مستشارون للرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان رئيسا أثناء الحملة، اتهامات ترمب.
  • دافع بار أمس الجمعة عن المراجعة التي يجريها وزير العدل بشأن أنشطة أجهزة الاستخبارات التي أجرت تحقيقات بشأن حملة ترمب.
  • قال لشبكة (سي.بي.إس نيوز) "كانت هناك أنشطة مخابرات مضادة استهدفت حملة ترمب. ولا أقول إنه لم يكن هناك أساس تستند إليه. لكن أريد أن أرى ماذا كان هذا الأساس وأتأكد من أنها كانت قانونية".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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