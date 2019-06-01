سيناتور أمريكي بارز يتهم ترمب بمحاولة تسييس المخابرات

حذر آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات المخابرات الأمريكية من أن الرئيس دونالد ترمب يحاول "تسييس" المخابرات وأجهزة إنفاذ القانون.

ترمب يحاول "تسييس" المخابرات وأجهزة إنفاذ القانون

انتقد شيف ترمب على منحه وزير العدل وليام بار سلطات "شاملة" لرفع السرية عن التقارير الحكومية أو خفض درجة سريتها خلال إجراء ما تصفه وزارة العدل "بمراجعة لأنشطة مخابرات" مرتبطة بحملة انتخابات الرئاسة في عام 2016.

قال شيف في خطابات أرسلها لرؤساء الوكالات إن الأوامر التي أصدرها لهم ترمب يوم 23 من مايو/أيار بالمساعدة في المراجعة التي يجريها بار كانت "مسعى من الرئيس ووزير العدل لتسييس مجتمع المخابرات وإنفاذ القانون لنزع الشرعية عن تحقيق وجيه بشأن الرئيس ولمهاجمة أعدائه السياسيين".

أرسل شيف الخطابات إلى رؤساء المخابرات الوطنية ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي.

طلب منهم إبقاء لجنته على اطلاع بالمراجعة التي يجريها وزير العدل بشأن أنشطة أجهزة الاستخبارات التي أجرت تحقيقات بشأن حملة ترمب.

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