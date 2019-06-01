تدنيس مقابر المسلمين باليونان مؤشر على تصاعد الإسلاموفوبيا

قال علي حسين أوغلو، الخبير في الشأن الأوربي، والباحث في معهد أبحاث البلقان بجامعة تراقيا التركية إن تدنيس مقابر للمسلمين مؤخرا في اليونان، يعد تأكيدا لصعود "الإسلاموفوبيا".

جاء ذلك عقب هجوم على مقبرة لمسلمين في مدينة ألكسندروبوليس (شمال شرق)، الثلاثاء، حيث كتب مجهولون شعارات عنصرية على شواهد القبور من بينها "اليونان ملك لليونانيين" ورسموا رموزا نازية.

علي حسين أوغلو:

هذا النوع من الهجوم الذي شهدته اليونان ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير.

هذا الهجوم هو مؤشر واضح للغاية على تصاعد الإسلاموفوبيا والعنصرية في أوربا واليونان في السنوات الأخيرة.

من خلال مثل هذه الهجمات العنصرية، يرسل الأشخاص الذين يكرهون الإسلام والأتراك رسالة مفادها أنهم لا يحترمون رفات المسلمين، بل ولا يحترمون المسلمين على الإطلاق.

هذا الهجوم استهدف المسلمين الأتراك والإسلام في تراقيا الغربية، وهو ما يعكس حضور أولئك الذين ينزعجون من الهوية التركية المسلمة في تراقيا الغربية.

مثل هذه الهجمات لا تساعد على دمج الأقلية مع الأغلبية في المجتمع.

هذا الهجوم لم يكن حدثًا منفصلاً وربما كان عملا منظما. وتوقيت الإعلان عنه كان مقصودا وله معنى.

تم الإبلاغ عن الهجوم بعد انتخابات البرلمان الأوربي يوم الأحد الماضي في اليونان.

في تلك الانتخابات فاز حزب الصداقة والمساواة والسلام في اليونان بدعم الأتراك الذين يعيشون في البلاد، وهذا الهجوم قد يكون رداً على نجاح الحزب.

كبار المسؤولين اليونانيين اكتفوا بإدانة مثل هذه الهجمات دون اتخاذ تدابير مضادة فعالة لمنعها.

حتى الآن، لم يتم التعرف على مرتكبي حوالي 90 في المئة من المشتبه بهم في اعتداءات ضد مسلمين بدافع الكراهية.

من المرجح أن تستمر مثل هذه الهجمات لأنه لا توجد عقوبات فعالة أو آليات قضائية فعالة.

الجالية التركية: