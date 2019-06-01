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سياسة|الولايات المتحدة

بومبيو يشارك في لقاء شديد السرية في سويسرا

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
1/6/2019

شارك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مدينة مونترو السويسرية باللقاء السنوي الشديد السرية لمجموعة بلدربيرغ، والذي يجمع مئات الشخصيات السياسية والاقتصادية العالمية الرفيعة.

التفاصيل
  • وزارة الخارجية الأمريكية أكدت لوسائل الإعلام حضور بومبيو إلى اللقاء، للمشاركة في جلسة من جلسات هذا الاجتماع عقدت بعد ظهر السبت، بحسب مصدر رسمي أمريكي.
  • من مؤشرات مدى سرية اللقاء أنه لم يدرج مسبق على جدول الأعمال الرسمي لوزير الخارجية الأمريكي، كما أن اسم بومبيو لا يرد في لائحة بأسماء نشرها المنظمون.
  • بدأ لقاء مجموعة بلدربيرغ الخميس ويختتم الأحد.
ما هي مجموعة بلدربيرغ؟
  • مجموعة بلدربيرغ أو مؤتمر بلدربيرغ أو نادي بلدربيرغ، هو مؤتمر سنوي غير رسمي يحضره قرابة 100 إلى 150 من المدعوين، معظمهم من أكبر رجالات السياسة والأعمال والبنوك نفوذاً في العالم.
  • يتم الحديث في المؤتمر خلف جدار من السرية الشديدة حول العديد من المواضيع العالمية والاقتصادية والعسكرية والسياسية.
  • تأسست المجموعة عام 1954 بمبادرة من عدد من أثرياء العالم وترأسه الأمير برنهارد، زوج ملكة هولندا.
  • يعود اسم المجموعة إلى فندق بلدربيرغ في قرية أوستيربيك بهولندا حيث عقد فيه أول اجتماع للمجموعة عام 1954.
  • يمثل الأوربيون ثلثي أعضاء المجموعة والبقية من الولايات المتحدة.
  • حسب المنظمين، يضم اللقاء السابع والستون للمجموعة 130 مشاركاً من 23 بلداً، ومن المقرر أن يركز على مستقبل أوربا، والتغير المناخي والصين وروسيا، وهي مواضيع لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مواقف جدلية منها.
  • بعيداً عن الصحافة، تجري محادثات المجموعة بشكل سري. ويحق للمشاركين استخدام المعلومات التي يتم جمعها، لكن دون الكشف عن هوية أو توجه الأشخاص مصادر هذه المعلومات.
خلفيات
  • شارك زوج ابنة ترمب ومستشاره جاريد كوشنر أيضاً نهاية الأسبوع بلقاء مجموعة بلدربيرغ.
  • من المتوقع أن يكشف كوشنر في وقت قريب عن خطته لحل النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.
  • من بين المدعوين أيضاً رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي ووزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.
  • تأتي زيارة بومبيو إلى سويسرا في إطار جولة أوربية بدأها في برلين، قبل أن يزور لاحقاً لاهاي ولندن.
جولة لمحب الشوكولا والجبنة
  • صباح السبت، زار بومبيو برفقة زوجته سوزان المدينة القديمة في برن مع مرشدين سياحيين.
  • من المقرر أن يلتقي الأحد نظيره السويسري إغنازيو كاسيس.
  • ليبرر وجوده في سويسرا منذ بعد ظهر الجمعة حتى صباح الإثنين، قال بومبيو للصحفيين الذي يرافقونه إنه "من كبار محبي الشوكولاتة والجبنة".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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