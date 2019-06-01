الصين تزيد الرسوم على سلع أمريكية وتصعد الحرب الكلامية

بدأت الصين السبت تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

ويفرض هذا الإجراء الذي أُعلن عنه في منتصف الشهر المنصرم رسوماً جمركية إضافية بين 20 و25 في المئة على أكثر من 5000 سلعة.

وستؤثر الرسوم الصينية بشكل أساسي على واردات زراعية وغذائية من الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة رداً على قرار سابق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقضي بزيادة الرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار.

التفاصيل

يشير محللون إلى أن هدف القائمة الصينية معاقبة الشركات الأمريكية والأجنبية التي تقطع الإمدادات عن مجموعة الاتصالات العملاقة هواوي.

تستهدف الخطوة الصينية سلعا أمريكية بقيمة 60 مليار دولار برسوم عقابية جديدة تتراوح نسبتها من خمسة إلى 20 بالمئة.

الخطوة تأتي للرد على رفع واشنطن الرسوم على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة.

استئناف المعركة

استأنفت واشنطن وبيجين معركة الرسوم بينهما في وقت سابق هذا الشهر بعدما انتهت المحادثات التجارية في الولايات المتحدة بدون اتفاق مع اتهام الجانب الأمريكي للمفاوضين الصينيين بالتنصل من التزامات سابقة.

تبادل البلدان حتى الآن فرض رسوم جمركية على سلع بقيمة 360 مليار دولار.

خلال الأسابيع الأخيرة، طغى قرار واشنطن إدراج هواوي الصينية على قائمتها السوداء جراء مخاوف أمنية، في تهديد لطموحات المجموعة العالمية على حرب الرسوم بين البلدين.

في 16 من مايو/أيار، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة هواوي على ما يسمى "قائمة الكيانات" لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات أمريكية الصنع التي تحتاجها لمعداتها. لكنها منحتها لاحقا مهلة 90 يوما قبل بدء تطبيق الحظر.

"تحدث" أو "قتال"

ردت وزارة التجارة الصينية الجمعة بالإعلان أنها ستصدر من جهتها قائمة "كيانات غير موثوق بها" تفسخ عقودها التجارية وتتوقف عن إمداد الشركات الصينية.

قال المذيع "كانغ هوي" في برنامج إخباري على محطة "سي سي تي في" الرسمية بثته عدة قنوات صينية أخرى الجمعة "بالنسبة لتدابير الصين المضادة، تتطابق أفعالنا مع أقوالنا".

المذيع الصيني: إذا أردتم التحدث فبابنا مفتوح. وأما إذا اخترتم القتال، فسنقاتل حتى النهاية.

حرب لسنوات

وزارة التجارة الصينية ذكرت أنها ستكشف قريبا عن تفاصيل الاجراءات التي ستتخذ بحق الشركات المدرجة على القائمة، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج الشركات الأجنبية التي تفسخ العقود وتقطع الإمدادات أو تتخذ اجراءات تمييزية أخرى ضد الشركات الصينية.

في مقال رأي نشرته هيئة البث الصينية الرسمية السبت، قال الخبير القانوني الصيني كونغ كينغجيانغ إن قائمة الكيانات الصينية ستكون مشابهة لتلك التي أصدرتها واشنطن.

كتب أنه ما أن تضاف شركة أجنبية للقائمة "فستحتاج جميع السلع والخدمات والتكنولوجيا والبرامج الخاضعة (لاختصاص وزارة التجارة الصينية) إلى ترخيص قبل بيعها للكيان" المدرج.

أضاف كونغ "قد تتحول إلى أداة مفيدة في التعامل مع الكيانات التي تخضع بسهولة لضغوط الحكومات الأجنبية المعادية للصين".

أكد خبراء أن شركاء هواوي الذين قطعوا الإمدادات سيكونون أولى الشركات التي تضاف إلى القائمة.

قال خبير الاقتصاد لدى "تريفيوم تشاينا" للأبحاث والخدمات الاستشارية أندرو بولك: من الواضح أنها تستهدف على وجه الخصوص مزودي هواوي، "إنتل" و"كوالكوم" و"أيه آر إم".

بولك: القائمة تستهدف على الأرجح الشركات غير الأمريكية، بل الأوربية والكورية الجنوبية واليابانية التي قد تكون تحاول اتخاذ قرار بشأن مدى الصرامة التي ستتبعها في تطبيق القرار الأمريكي.

بولك: الصين تسعى لجعل خيار قطع الإمدادات عن هواوي مسألة أكثر صعوبة.

بولك: يحتمل أنها تضع الشركات في وضع يجبرها على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين وهو أمر من شأنه أن يأتي بنتائج عكسية عليها.

صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الرسمية: القائمة الجديدة ستشكل رادعا لتشكيل حاجز يحمي الشركات الصينية.

غلوبال تايمز: الصين جاهزة لخوض حرب اقتصادية وتجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.

حذر مسؤولون صينيون سابقون الجمعة من أن الحرب التجارية قد تتواصل لسنوات.

الخبير في الشأن الصيني في "جامعة فولبرايت فيتنام" كريستوفر بالدينغ: من الواضح جداً الآن أن هذا لم يعد نزاعًا تجاريًا وسيمتد بشكل أوسع بكثير ليتحول إلى اجراءات اقتصادية عقابية بإمكان كل طرف فرضها على الآخر.

بالدينغ: هناك احتمال كبير بأن تحدث أضرار جانبية كبيرة.

"مقربة كثيرا"

في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة السبت، قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شناهان إن هواوي "مقربة كثيراً" من بيجين وهو ما يحمل "الكثير من المخاطر".

شاناهان: التكامل بين الأعمال التجارية المدنية والجيش كبير جدا. لدى الصين سياسات وطنية وقوانين تقتضي تشارك المعلومات.

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