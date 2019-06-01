أردوغان: القدس تتعرض لإرهاب دولة.. والمسلمون يمرون بفترة صعبة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "هناك إرهاب دولة يُمارس بتهور في فلسطين أمام أعين العالم بأسره مستهدفا القدس أول قبلة للمسلمين".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في فعالية بإسطنبول للاحتفال بليلة القدر.

أبرز تصريحات أردوغان