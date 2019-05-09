واشنطن تحث "العسكري" السوداني على التوصل لاتفاق مع المحتجين

ضغطت الولايات المتحدة على قائد المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين الذين هددوا بالعصيان ما لم يتم الانتقال إلى حكم مدني.

ضغط أمريكي:

وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن نائب وزير الخارجية جون سوليفان تحادث هاتفيًا مع الفريق البرهان وأعرب عن دعمه "تطلعات الشعب السوداني من أجل مستقبل حر وديموقراطي ومزدهر".

سوليفان شجع البرهان على "التحرك بسرعة نحو تشكيل حكومة موقتة يقودها مدنيون" والتوصل إلى اتفاق مع ائتلاف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات.

مورغن أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية، قالت في بيان إن سوليفان "دعا المجلس العسكري إلى احترام حقوق الإنسان للجميع"، و"السماح بالاحتجاج السلمي وحرية التعبير بما يتفق مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان".

تيبور ناجي كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في إفريقيا، قال إن واشنطن على اتصال بجميع الأطراف في السودان، وأوضح بالقول "سياستنا الأساسية هي أننا نريد دعم ما يريده الشعب السوداني".

ناجي كان يتحدث في واشنطن في حوار استراتيجي هو الأول من نوعه مع كينيا التي وصفها بأنها "أحد شركائنا الرئيسيين والأكثر أهمية" في أي مكان في العالم.

مونيكا جمعة وزيرة الشؤون الخارجية الكينية، أشادت بالمتظاهرين السودانيين لتحليهم "بالمسؤولية" وحفاظهم على "سلمية تحركهم" وعلى "صبرهم".

مونيكا قالت" نعتقد أن على السودانيين أنفسهم صوغ مستقبل بلادهم، وهذا ما كانت عليه رسالتنا للسودان، لقد ناشدنا جميع الأطراف أن يتصرفوا بضبط النفس، ما زلنا نفعل ذلك، لأنه من المهم أن تتطور هذه العملية بطريقة سلمية".

إن الشعب السوداني قد أتي من جميع مناحي الحياة الي الخرطوم للتعبير عن رأيه بانه يتعين علي الجانبين التوصل إلى اتفاق بشان حكومة يقودها المدنيون. يجب ان يكون صوتهم مسموع . https://t.co/pMj4SRmFNW — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) May 6, 2019

البرهان يتلقى اتصالا من سوليفان:

وكالة الأنباء الرسمية السودانية ذكرت أن رئيس المجلس العسكري الفريق عبدالفتاح البرهان، تلقى اتصالا هاتفيا، الأربعاء من نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان.

الوكالة أوضحت أن البرهان أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن شكر السودان وتقديره لاهتمام الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعتها للشأن السوداني، موكدًا حرص المجلس على التواصل معها عبر بعثتها الدبلوماسية بالخرطوم.

الوكالة أشارت إلى أن البرهان قدم تنويرا لنائب وزير الخارجية الأمريكي حول مجمل الأوضاع بالبلاد وانحياز القوات المسلحة لإرادة وخيار الشعب السوداني تحقيقًا لشعارات الثورة في الحرية والعدل والمساواة.

الوكالة أوضحت أن البرهان أشار إلى تواصل المجلس مع القوي السياسية للانتقال السلس نحو الديمقراطية في أقرب وقت ممكن بعد انقضاء الفترة الانتقالية التي يري المجلس ان لا تتجاوز العامين.

ساحات الاعتصام: