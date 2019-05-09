مصر.. براءة العادلي من اختلاس ملياري جنيه وتغريمه 29 دولارا

برأت محكمة مصرية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من "الاستيلاء واختلاس" المال العام، لكنها غرمته 500 جنيه (نحو 29 دولارا) بعد إدانته "بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال".

التفاصيل:

مصادر قضائية مصرية قالت إن محكمة جنايات الجيزة قضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة في إعادة محاكمتهم بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في وزارة الداخلية.

حبيب العادلي تغيب عن حضور جلسة النطق بالحكم وكذلك المتهم الثاني نبيل سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية، الذي قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 62.1 مليون جنيه مصري (3.6 مليون دولار) وتغريمه مبلغا مماثلا.

المصادر قالت إن المحكمة دانت العادلي بتهمة "الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال"، وأنه "لم يَثبت للمحكمة توافر ركن العمد في الجريمة".

المحكمة غرمت ثمانية مسؤولين آخرين بالوزارة مبلغ 500 جنيه( 29 دولارا) لكل منهم.

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