لنقص التمويل.. 1700 من مصابي غزة معرضون لخطر بتر أطرافهم

ربما يتعين إجراء عمليات بتر أعضاء خلال العامين القادمين لنحو 1700 شخص في قطاع غزة ممن أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب نقص التمويل للقطاع الصحي.

تصريح أممي:

جيمي مكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، قال إن نقص التمويل للقطاع الصحي في قطاع غزة يعني أن نحو 1700 شخص ممن أصيبوا برصاص الاحتلال، معرضون لعمليات بتر أعضاء.

مكغولدريك وجه خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، نداءً للحصول على 20 مليون دولار من أجل مساعدة الضحايا، قائلًا "إن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الموارد".

مكغولدريك: 29 ألف فلسطيني أصيبوا في احتجاجات في العام الماضي، منهم 7 آلاف بأسلحة نارية معظم إصاباتهم في الجزء الأسفل من الساق.

مكغولدريك: هناك 1700 شخص بحاجة إلى جراحات عاجلة ومعقدة حتى يتمكنوا من المشي مجددًا.

مكغولدريك: هؤلاء أناس أصيبوا بالرصاص خلال المظاهرات ويحتاجون إلى إعادة تأهيل، وجراحة خطيرة للغاية ومعقدة لإعادة بناء العظام على مدى عامين قبل أن يشرعوا في إعادة تأهيل أنفسهم.

مكغولدريك: بدون تلك الإجراءات يواجه هؤلاء الناس خطر الاحتياج إلى عمليات بتر، وقال إن 120 حالة بتر أعضاء جرت بالفعل في العام الماضي منها 20 لأطفال.

مكغولدريك: نعمل على مدار الساعة لمعالجة بعض هذه الحالات. والتهاب العظام سيسبب أزمة، هناك حاجة لعلاج ذلك، ومنعه، وإلا ستحدث عمليات بتر أخرى، والقدرات الفنية للأطباء في الميدان لتقديم العلاج اللازم لـ 1700 شخص غير موجودة.

مكغولدريك شدد على أهمية الحوار لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني المريع في غزة، موضحًا أن متوسط ديون الأسر في غزة يبلغ 4000 دولار.

مكغولدريك: الرواتب لا تتعدى الـ 400 دولار شهرًيا. الوضع ازداد سوءًا بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب بشكل مزمن.

مكغولدريك: الحقيقة أن النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة بقيمة 350 مليون دولار لعام 2019 لم يحصل إلا على 14% من مجمل التمويل.

مكغولدريك: الوضع محفوف بالمخاطر، وأعتقد أنه يتم تسليط الضوء على الحاجة إلى حل سياسي بشكل أكبر، بسبب سهولة الانزلاق إلى أمر ما بسرعة كبيرة.

التصعيد الأخير في غزة: