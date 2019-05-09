للمرة الثانية.. السيسي يستقبل حفتر ويدعمه لاستعادة "الشرعية"

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في لقاء يعتبر الثاني من نوعه منذ إطلاق الأخير هجوما على العاصمة طرابلس قبل أكثر من شهر.

التفاصيل:

بيان للرئاسة المصرية قال إن "السيسي استقبل حفتر في العاصمة القاهرة، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل.

البيان نقل عن السيسي تأكيده على "دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب، لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وكذلك دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية".

حفتر أطلع السيسي على مستجدات الأوضاع الليبية، مشيدا بـ"دور مصر في دعم الشعب الليبي على كافة المستويات"، بحسب البيان.

لم توضح الرئاسة المصرية موعد وصول حفتر أو مدة الزيارة المفاجئة.

في 14 أبريل/ نيسان الماضي، التقى السيسي حفتر في القاهرة، وبحثا تطورات الأوضاع في ليبيا.

خلفيات: