ترمب يدعو إيران للحوار ولا يستبعد العمل العسكري

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران، الخميس، إلى التحاور معه بشأن التخلي عن برنامجها النووي، لكنه لم يستبعد حدوث مواجهة عسكرية بين البلدين.

ترمب رفض خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الإفصاح عما دفعه إلى إرسال حاملة طائرات مع مجموعة قتالية إلى منطقة الخليج.

أهم تصريحات ترمب:

ما ينبغي لهم فعله هو أن يتصلوا بي ونجلس. بوسعنا التوصل إلى اتفاق.. اتفاق عادل.

كل ما نريده منهم ألا يمتلكوا أسلحة نووية. وهذا ليس بالطلب الكبير. وسنساعدهم في العودة إلى وضع أفضل.

يجب أن يتصلوا. إذا فعلوا ذلك فسنكون منفتحين على الحديث معهم.

ما أود أن أراه من إيران أن يتصلوا بي. من الناحية المالية، لديهم (الإيرانيون) إمكانيات ضخمة.

لا نريد الحاق الضرر بإيران. نريدهم أن يكونوا أقوياء وعظماء وأن يكون لديهم اقتصاد قوي.

الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في إعادة الإيرانيين إلى وضع جيد.

لدينا معلومات لا تريدون أن تعرفوها… تنطوي على تهديدات خطيرة ويتعين علينا توفير قدر هائل من الأمن لهذا البلد وأماكن عديدة أخرى.

أتصور أن بإمكانكم قول ذلك دائما، أليس ذلك صوابا؟ لا أريد أن أقول لا لكني آمل ألا يحدث. لدينا واحدة من أقوى السفن في العالم المحملة (بالأسلحة) ولا نريد أن نفعل أي شيء.

محاكمة كيري