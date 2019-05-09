اليمن: هل تنقل كتائب "أبو العباس" صناعة المتفجرات لمعقلها الجديد؟

ما إن خرجت كتائب أبوالعباس المدعومة إماراتيا من مدينة تعز باتجاه منطقة الكدحة غرب المدينة أواخر أبريل الماضي حتى بدأت مخاوف أهالي المنطقة جراء الممارسات التي بدأت الكتائب تستحدثها.

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