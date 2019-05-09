القضاء العسكري في الجزائر يحبس مرشحة سابقة للرئاسة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة البليدة العسكرية بالجزائر بإيداع المرشحة السابقة للرئاسة ورئيسة حزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت.

لماذا؟

🔴🔴#هـــــام l #النهار

شاهد لحظة وصول "#لويزة_حنون" إلى المحكمة العسكرية في إطار استكمال التحقيق في ملف #السعيد_بوتفليقة و #توفيق و #طرطاق pic.twitter.com/96UWOdWQcT

— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) May 9, 2019