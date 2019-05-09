الصمادي: دول الخليج ستدفع الثمن الأكبر في أية مواجهة بين أمريكا وإيران

حذرت الدكتورة فاطمة الصمادي الباحثة بمركز الجزيرة للدراسات من أن دول الخليج ستدفع الثمن الأكبر في أية مواجهة بين واشنطن وطهران، ولن تبقى بعيدة عن ويلات الحرب.

وأضافت الصمادي المتخصصة في الشأن الإيراني لبرنامج "حوار مباشر" الذي يبث على "موقع الجزيرة مباشر" عن الأزمة بين واشنطن وطهران، أن منطقة الشرق الأوسط تتبع نظرية الأواني المستطرقة وما يحدث في إيران سيكون له صدى على السعودية والإمارات وكل دول الخليج ولن تبقى دولة بالخليج بعيدة عن تبعات المواجهة، بل ستدفع الثمن الأكبر ولن يبقى أحد بعيدا عن ويلات أية مواجهة ستحدث.

أبرز تصريحات الصمادي: