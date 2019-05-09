الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بإرسال جنود انفصاليين لسقطرى

اتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بإرسال أكثر من 100 جندي انفصالي إلى جزيرة سقطرى في بحر العرب هذا الأسبوع، ما يعمق خلافا بين الحلفاء اسما في حرب اليمن.

مقاتلون انفصاليون بملابس مدنية في جزيرة سقطرى:

مسؤولون يمنيون قالوا إن نحو 100 مقاتل انفصالي يرتدون ملابس مدنية نزلوا، يوم الإثنين، من سفينة تابعة للبحرية الإماراتية على سقطرى، الجزيرة الرئيسية في أرخبيل يمني منخفض الكثافة السكانية ببحر العرب.

مصدران بالحكومة اليمنية، ذكرا الأربعاء أن الإمارات دربت في عدن الأسبوع الماضي دفعة من 300 جندي من أجل الإرسال إلى سقطرى، وأرسلت أكثر من 100 منهم إلى الجزيرة يوم الإثنين.

هذه ليست المرة الأولى التي تشكو فيها حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومقرها مدينة عدن الساحلية الجنوبية، من تحركات القوات الإماراتية على سقطرى.

الحكومة اليمنية اتهمت، الإمارات العام الماضي بالسيطرة على الجزيرة عندما أنزلت دبابات وقوات هناك، واضطرت السعودية، زعيمة التحالف العربي المؤيد لهادي، إلى إرسال قوات إلى سقطرى لنزع فتيل مواجهة بين القوات الإماراتية وقوات هادي.

في معرض رده على تقارير عن توجه قوات من الانفصاليين الجنوبيين إلى سقطرى، انتقد وزير الداخلية اليمني الأسبوع الماضي الإمارات وقال إن عليها التركيز على قتال الحوثيين.

الوزير أحمد الميسري، قال في تصريحات بثتها قنوات تلفزيونية يمنية "شراكتنا في الحرب على الحوثيين وليست الشراكة في إدارة المناطق المحررة".

الإمارات تسلح الانفصاليين:

قافلة عسكرية مدعومة من الإمارات في اليمن