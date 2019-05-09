الباكر: تصريحاتي أخرجت من سياقها و750 مصريا يعملون لدى "القطرية"

مكتب الاتصال الحكومي في قطر، أصدر في اليوم التالي بيانًا أكد فيه أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بإصدار تأشيرات دخول إلى البلاد، وأن الدوحة حريصة على تواصل شعوب المنطقة وعدم إقحامها في الخلافات بين الدول.