الباكر: تصريحاتي أخرجت من سياقها و750 مصريا يعملون لدى "القطرية"

قال أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر، إن ما تناقلته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي من تصريحات حول عدم الترحيب ببعض الجنسيات اقتطعت من سياقها.
تصريحات الباكر:
- الباكر الذي يشغل أيضًا الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أوضح في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "قنا"، مساء الأربعاء، أنه كان يتحدث بشكل عاطفي بصفته مواطنًا قطريًا متضررًا من الحصار المفروض على البلاد.
- الباكر: دولة قطر ترحب بجميع الجنسيات بما فيها المواطنون الذين يحملون جنسية دول الحصار والذين يتوافدون على الدوحة.
- الباكر: يعمل لدى القطرية 750 موظفًا بعضهم من كبار الموظفين في الناقلة من الجنسية المصرية.
- الخطوط القطرية تعتبر إحدى أكبر شركات النقل الجوي في الشرق الأوسط، بأسطول يضم 250 طائرة متنوعة الحجم.
- الباكر لفت إلى أن وسائل الإعلام التي اقتطعت التصريحات الماضية تجاهلت إعرابه في نفس السياق عن انفتاح دولة قطر على جميع دول العالم واستعدادها للانفتاح على دول الحصار التي إن تقدمت بخطوة ستتبعها الدوحة بخطوات حسبما أكدت قيادة البلد في وقت سابق.
https://twitter.com/QatarNewsAgency/status/1126386398603436032?ref_src=twsrc%5Etfw
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