اقتحام واسع للأقصى واعتداء على المصلين عند باب الأسباط (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

والليلة الماضية، اعتدت قوات الاحتلال على مُصلين في منطقة باب الأسباط عقب الانتهاء من صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك، كما اندلعت مواجهات بمنطقة باب العامود.

تكثيف الاقتحامات للأقصى:

مسؤول العلاقات العامة والاعلام بدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس فراس الدبس، قال إن 137 مستوطنا اقتحموا، اليوم، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

المستوطنون نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى قبل مغادرته من جهة باب السلسلة، علمًا أن عددًا كبيرًا من المواطنين يوجد في المسجد المبارك للتعبّد برحابه الطاهرة، لاسيما في شهر رمضان الفضيل.

الدبس أوضح أن الاقتحامات تتم عبر باب المغاربة، حيث تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، وتنظم من خلاله اقتحامات للمسجد الأقصى على مدار الاسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت.

شرطة الاحتلال فرضت قيودًا مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الداخل المحتل، للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

كذلك قررت شرطة الاحتلال إلغاء الفترة المسائية لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأول مرة.

كانت جماعات الهيكل المزعوم، دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى أوسع مشاركة في اقتحام المسجد الأقصى اليوم تزامنًا مع احتفالات الاحتلال بذكرى تأسيس كيانه على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه.

منذ العام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، فيما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بوقف الاقتحامات ولكن شرطة الاحتلال لم تستجب لهذا الطلب.

مواجهات واعتداءات عند باب العامود باب الأسباط:

قوات الاحتلال اعتدت على مُصلين في منطقة باب الأسباط عقب الانتهاء من صلاة التراويح في المسجد الأقصى، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب الشبان الذين اعتادوا احياء أمسيات رمضانية على مدرجات باب العامود، ما أدى لاندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

كان آلاف المواطنين أدوا الليلة الماضية صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

الأوقاف الإسلامية خصصت مصلى قبة الصخرة وباحة صحنه وبعض اللواوين للنساء، فيما تم تخصيص مصليات القبلي والأقصى القديم والمرواني وباحات ولواوين المسجد للرجال.

دائرة الأوقاف الإسلامية واللجان المساندة والعاملة في الأقصى أجرت استعدادات ضخمة لاستقبال عشرات الآلاف من المصلين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي أعلنت فيه جمعية الهلال الأحمر واللجان الإغاثية والفرق الكشفية والتطوعية، جهوزيتها للجمعة الأولى.

مستوطنون يقتحمون برك سليمان بالضفة: