إجراءات لاتهام وزير العدل الأمريكي بازدراء الكونغرس بسبب تقرير مولر

وافقت لجنة يقودها الديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي على إجراء يتهم وزير العدل وليام بار بازدراء الكونغرس لرفضه تسليم نسخة غير منقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

التفاصيل:

في تحد جديد لترمب، صوت أعضاء اللجنة القضائية بمجلس النواب لصالح التوصية بأن يتهم المجلس بالكامل بار، وهو أكبر مسؤول عن إنقاذ القانون، بازدراء الكونغرس بعد أن تحدى مذكرة اللجنة الخاصة بتقديم نسخة كاملة من التقرير.

الإجراء جاء على الرغم من استناد الرئيس دونالد ترمب إلى مبدأ قانوني يمنحه امتيازًا رئاسيًا في منع نشر التقرير بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

جيرولد نادلر الرئيس الديمقراطي للجنة، قال للصحفيين بعد موافقة اللجنة على قرار الاتهام بالازدراء بمجموع 24 صوتا مؤيدا ورفض 16 عضوا "نحن الآن في أزمة دستورية".

جاء التصويت بعد ساعات من اتخاذ البيت الأبيض خطوة استفزازية بتأكيد الحق في استخدام الامتياز الرئاسي لمنع نشر تقرير مولر كاملًا.

سيطلق التصويت بتوجيه الاتهام بالازدراء إلى وزير العدل معركة قضائية على الأرجح وسيكون بار عرضة لغرامات وربما السجن.

البيت الأبيض: الديمقراطيون دفعوا الرئيس لاستخدام الامتياز الرئاسي لمنع نشر التقرير.

سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: في مواجهة إساءة رئيس اللجنة نادلر الصارخة لاستخدام السلطة وطلب وزير العدل، لم يكن هناك خيار أمام الرئيس سوى تأكيد الحق في الامتياز الرئاسي.

نادرًا ما يلجأ الرؤساء الأمريكيون للامتياز الرئاسي لمنع أجهزة أخرى من الحكومة من الوصول إلى بيانات داخلية معينة تخص السلطة التنفيذية.

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