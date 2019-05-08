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سياسة|الولايات المتحدة

نيويورك تايمز: ترمب خسر أكثر من مليار دولار خلال 10 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
8/5/2019

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن شركات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خسرت أكثر من مليار دولار خلال الفترة من 1985 وحتى 1994، وفقا لمعلومات ضريبية قالت الصحيفة إنها حصلت عليها.

التفاصيل:
  • قالت الصحيفة إنها حصلت على نسخ مطبوعة من السجلات الضريبية الرسمية للرئيس الأمريكي، من بينها أرقام من نموذج الضرائب الفيدرالي.
  • تكشف هذه الوثائق أن ترمب أبلغ عن خسائر تجارية بلغت 46.1 مليون دولار في عام 1985، ومجموع خسائر بلغت 1.17 مليار دولار لفترة 10 سنوات.
  • قالت نيويورك تايمز إنها بعد مقارنة معلومات ترمب مع معلومات "أصحاب الدخل المرتفع" الآخرين، خلصت إلى أن ترمب "ربما يكون قد خسر أموالا أكثر من أي دافع ضرائب أمريكي آخر تقريبا".
  • بسبب هذه الخسائر التجارية لم يدفع ترمب ضرائب الدخل لمدة ثماني سنوات من بين السنوات العشر التي تغطيها الوثائق.
خلفية:
  • يأتي هذا الكشف بعدما طلبت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، من مصلحة الضرائب تقديم عوائد ترمب الشخصية والتجارية من عام 2013 حتى عام 2018.
  • وزير الخزانة ستيفن منوتشين رفض، أمس الأول الإثنين، القيام بذلك، وقال إن طلب اللجنة "يفتقر إلى غرض تشريعي مشروع".
  • من المرجح أن يؤدي رفض منوتشين إلى نشوب معركة قانونية.
  • الخيارات الرئيسية المتاحة للديمقراطيين هي استدعاء مسؤولي الضرائب للإدلاء بشهادتهم أمام الكونغرس أو رفع دعوى قضائية.
  • ترمب هو أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر سجلاته الضريبية.
المصدر : الجزيرة مباشر + نيويورك تايمز
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