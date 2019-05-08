نيويورك تايمز: ترمب خسر أكثر من مليار دولار خلال 10 سنوات

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن شركات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خسرت أكثر من مليار دولار خلال الفترة من 1985 وحتى 1994، وفقا لمعلومات ضريبية قالت الصحيفة إنها حصلت عليها.

التفاصيل:

قالت الصحيفة إنها حصلت على نسخ مطبوعة من السجلات الضريبية الرسمية للرئيس الأمريكي، من بينها أرقام من نموذج الضرائب الفيدرالي.

تكشف هذه الوثائق أن ترمب أبلغ عن خسائر تجارية بلغت 46.1 مليون دولار في عام 1985، ومجموع خسائر بلغت 1.17 مليار دولار لفترة 10 سنوات.

قالت نيويورك تايمز إنها بعد مقارنة معلومات ترمب مع معلومات "أصحاب الدخل المرتفع" الآخرين، خلصت إلى أن ترمب "ربما يكون قد خسر أموالا أكثر من أي دافع ضرائب أمريكي آخر تقريبا".

بسبب هذه الخسائر التجارية لم يدفع ترمب ضرائب الدخل لمدة ثماني سنوات من بين السنوات العشر التي تغطيها الوثائق.

خلفية: