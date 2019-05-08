مقتل شخص وإصابة 8 بعد إطلاق طالبان النار في مدرسة بأمريكا

قام طالبان باقتحام مدرسة للعلوم والتكنولوجيا بولاية كولورادو الأمريكية، وأطلقا النار ما أدى إلى مقتل تلميذ وإصابة 8 أخرين.

ما القصة؟

هولي نيكولسون-كلوث قائد شرطة ضاحية دوغلاس: "لدينا حالياً ثمانية تلامذة أصيبوا بالرصاص ويتعالجون في مستشفيات المنطقة. العديد منهم بحالة حرجة" وبعضهم يخضع لعمليات جراحية.

توني سبورلوك، من شرطة مقاطعة دوغلاس: المصابون جميعاً "تتراوح أعماهم بين 15 عاماً وما فوق، وعلى حدّ علمنا فإن المشتبه بهما هما تلميذان في المدرسة ولم يصب أي منهما بأذى".

سبورلوك أعلن في وقت لاحق وفاة طالب عمره 18 عاما في مسرح الهجوم.

سبورلوك أبلغ رويترز في مقابلة أن المشتبه بهما فتحا النار في فصلين مختلفين، ولم يكشف تفاصيل عن هوياتهما باستثناء أنهما ذكران أحدهما بالغ والآخر عمره أقل من 18 عاما.

أظهرت لقطات تلفزيونية سيارات شرطة وقد تجمعت خارج منزل في إحدى الضواحي على بعد كيلومترات من المدرسة. ويعتقد أن أحد المشتبه بهما يعيش في هذا المنزل.

وذكر سبورلوك أن أفرادا من الشرطة وصلوا المدرسة، التي تقع على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي دنفر، في غضون دقيقتين من التقارير الأولى واشتبكوا مع المشتبه بهما.

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