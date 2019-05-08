مستوطنو "غلاف غزة": نثق في تصريحات هنية أكثر من نتنياهو

تظاهر مستوطنو "غلاف غزة"، أمام مبنى الكنيست الإسرائيلي احتجاجًا على الوضع الأمني الذي يعيشونه في ظل جولات التصعيد الأخيرة، فيما يبني الاحتلال جدران حماية جديدة على الحدود.

المستوطنون يتظاهرون:

وفقًا لموقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فقد انتقد المستوطنون المتظاهرون سلوك وتصرف حكومتهم خلال جولة التصعيد الأخيرة في الجنوب التي اندلعت في أعقاب قنص ضابط ومجندة على الحدود مع قطاع غزة.

المستوطنون قالوا "لقد أصبحنا نثق بتصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أكثر من تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".

مستوطنو "الغلاف" طالبوا نتنياهو، بإطلاعهم على صورة الموقف من خلال الحديث المباشر معهم عن حقيقة ما يجري.

المستوطنون: مطلبنا الأول هو الشفافية، وعلى نتنياهو أن يتحدث إلينا ويخبرنا بما يحدث. نحن هنا نعتمد على ما يقوله هنية بدلاً مما يقوله رئيس الوزراء.

المستوطنون لنتنياهو: ضعنا على الخريطة. لماذا تختبئ؟ لدينا حكومة جديدة لكنها ليست جديدة بالفعل.

الاحتلال يبني جدارا جديدا في غلاف غزة

جدران حماية جديدة:

منظومة الاحتلال الأمنية، قررت تعزيز التحصينات لحماية مستوطنات "غلاف غزة"، كدرس أولي من الدروس المستفادة من عملية إطلاق صاروخ "الكورنيت" خلال التصعيد الأخير التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إنه سيتم نشر جدران حماية جديدة يصل ارتفاعها إلى مترين في حين يصل طولها إلى 600 متر، بهدف حماية محاور الطرق المكشوفة أمام تهديد النيران المباشرة كالصواريخ الذكية الموجهة التي أطلقتها حماس خلال التصعيد الأخير.

القناة ذكرت أنه يجري التخطيط لبناء الجدار في جميع شوارع غلاف غزة المكشوفة إلى قطاع غزة.

جيش الاحتلال يواصل أعمال بناء الجدار الأرضي المضاد للأنفاق على طول حدود قطاع غزة، كذلك قام الاحتلال ببناء جدار بحري قرب قاعدة "زيكيم" في الحدود البحرية مع القطاع.

نتنياهو عند حائط البراق:

نتنياهو أدى، مساء الثلاثاء، طقوسا تلمودية في ساحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) وسط حراسات وإجراءات أمنية مشددة.

قوات الاحتلال كان قد استبقت "زيارة" نتنياهو لمنطقة البراق بإغلاق شارع حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

حسب مركز معلومات وادي حلوة، أغلقت شرطة الاحتلال "مفترق وادي حلوة" وشارعي العين وباب المغاربة، ما تسبب باختناقات في حركة السير.

خلفية: