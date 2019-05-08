قطر تتهم الإمارات بإشاعة الكراهية والتمييز إزاء مواطنيها

اتهمت قطر، الأربعاء، دولة الإمارات بإشاعة "أجواء من الكراهية" إزاء المواطنين القطريين، ودعت محكمة العدل الدولية الى رفض الطلبات التي قدمتها أبوظبي، الثلاثاء.

القطريون هم الضحايا"

خلال جلسة للمحكمة عقدت، الثلاثاء، في لاهاي اتهمت أبوظبي قطر بـ "مفاقمة" الخلاف الذي يعود لعامين عندما قطعت العلاقات بين البلدين.

رفض محامو قطر، الأربعاء، بشدة اتهامات الإمارات ونددوا بـ"السياسات التمييزية" لأبوظبي تجاه المواطنين القطريين.

محمد عبد العزيز الخليفة ممثل قطر "إن القطريين هم الضحايا الفعليين لهذا التمييز العنصري، لا الحكومة ولا الإمارات".

ممثل قطر تابع أمام قضاة المحكمة " الإمارات تواصل التسامح مع أجواء الكراهية ضد القطريين.. لا بل تؤججها".

محمد الخليفي وكيل دولة أمام محكمة العدل الدولية مثل الجانب القطري

عرقلة

أما الإماراتيون فاتهموا من جهتهم قطر بـ"عرقلة جهودها لتقديم المساعدة للقطريين".

سفيرة الإمارات لدى هولندا، حصة العتيبة، قالت الثلاثاء إن "قطر تواصل تعقيد النزاع".

العتيبة أضافت أمام القضاة أن "قطر لا تسعى حقًا إلى حماية مواطنيها من أي تمييز عنصري مزعوم".

أبوظبي كانت قد اتهمت الدوحة، الثلاثاء، بأنها عرقلت الوصول إلى الموقع الذي تقدم عبره طلبات تأشيرات الدخول إلى المواطنين القطريين.

ممثل قطر قال إن الوصول إلى هذا الموقع علق بعد اكتشاف "احتمالات قوية لاختراقه" مؤكدا أن الإمارات "لم تتخذ أي إجراء لتسوية المشكلة" رغم تحذيرات الدوحة.

خلفيات:

كانت العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت في يونيو/ حزيران 2017 علاقاتها بشكل كامل مع قطر بعد أن اتهمتها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، رغم نفي الدوحة، وفرضت حصارا عليها.

دخلت قطر والإمارات منذ أشهر في معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية ، والتي كانت قد أمرت في يوليو/ تموز العام الماضي دولة الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين، بعد تنديد الدوحة بـ"الحصار" المفروض عليها منذ عامين.

المحكمة أمرت في يوليو/تموز الماضي الإمارات بأن تسمح على الفور بلم شمل أسر قطرية لحين البت في قضية التمييز التي رفعتها قطر ضد الإمارات.

قضاة المحكمة قالوا إن على الإمارات أن تسمح أيضا للطلاب القطريين بإكمال تعليمهم.