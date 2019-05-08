شاهد: عراك بين سياسيين بعد اجتماعهم بالعسكري السوداني

اشتبك عدد من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية بالأيدي والكراسي، الأربعاء، عقب اجتماعهم مع المجلس العسكري، بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم.

التفاصيل:

شهود عيان أفادوا أن ممثلين عن أحزاب شاركت في اجتماع دعا له المجلس العسكري لبحث رؤيتهم التي تقدموا بها للمجلس اشتبكوا بالأيدي والكراسي عقب نهاية الاجتماع، بحسب وكالة الأناضول.

حسب الشهود، فإن القاعة شهدت ملاسنات حادة وهرج ومرج، وصلت إلى مرحلة الضرب بالكراسي بين الحاضرين، عندما أشاد عضو المجلس العسكري، ياسر العطا بقوى "إعلان الحرية والتغيير" (قاطعت الاجتماع)، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء القوى السياسية المشاركة في النظام السابق.

قوى إعلان "الحرية والتغيير" هو تحالف يضم أكبر الأحزاب المعارضة في السودان التي تقود الاحتجاجات المتواصلة منذ نهاية العام الماضي.

تداول ناشطون على نطاق واسع فيديو للعراك بين أعضاء الأحزاب والكيانات المحسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، من قوى الحوار الوطني التي كانت مشاركة في الحكومة السابقة.

عراك بالأيدي بين عدد من ممثلي الأحزاب والكيانات السياسية بعد اجتماعها باللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي في #السودان pic.twitter.com/nL6oFzPGK1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 8, 2019

لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس العسكري، حول الواقعة وأسبابها، حتى الآن.

واشنطن تضغط

ضغطت الولايات المتحدة على قائد المجلس العسكري السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين الذين هددوا بالعصيان ما لم يتم الانتقال إلى حكم مدني.

وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن نائب وزير الخارجية جون سوليفان تحادث هاتفيا مع الفريق البرهان وأعرب عن دعمه "تطلعات الشعب السوداني من أجل مستقبل حر وديموقراطي ومزدهر".

سوليفان شجع البرهان على "التحرك بسرعة نحو تشكيل حكومة موقتة يقودها مدنيون" والتوصل إلى اتفاق مع ائتلاف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغن اورتاغوس، قالت في بيان إن سوليفان "دعا المجلس العسكري إلى احترام حقوق الإنسان للجميع" و"السماح بالاحتجاج السلمي وحرية التعبير بما يتفق مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان".

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