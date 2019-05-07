480 مليون دولار من قطر لفلسطين.. وهذه حصيلة العدوان على غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الإثنين، أن الدوحة تعهدت بتقديم 480 مليون دولار دعمًا للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

بيان الخارجية القطرية:

خصصت دولة قطر 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، ومبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل.

هذا بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين، ودعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة، لا سيما أثناء شهر رمضان الكريم ولمواجهة موسم الصيف الذي تزداد الحاجة فيه إلى الكهرباء.

دولة قطر تدعو المجتمع الدولي بكافة مكوناته دولًا ومنظمات إلى القيام بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يواجها.

بيان : سمو الأمير @TamimBinHamad يوجه بتخصيص ٤٨٠ مليون دولار دعما للشعب الفلسطيني https://t.co/CJTNoh0vOa#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/2QE0bgHiDX — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) May 6, 2019

تؤكد دولة قطر التزامها التامّ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق للحصول على كافة حقوقه المشروعة.

الدعم يأتي انطلاقا من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني، لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على احتياجاته الحياتية الضرورية في ظل الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي وتراجع الدعم الدولي الإنساني المقدم لهم ولبرامج الأمم المتحدة الخاصة بهم، واستمرار عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على أداء دوره المطلوب.

البيان أرجع ضعف الاقتصاد الفلسطيني إلى ما واجهه طيلة السنوات الماضية من أزمات وتحديات نتج عنها عدم توفير الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني بجميع فئاته العمرية وبخاصة القطاع الصحي والتعليمي.

تعدّ حاجة المواطن الفلسطيني للتعليم والرعاية الصحية هي أبسط حقوقه الأساسية التي يجب على المجتمع الدولي أن يتعاون لتوفيرها لجميع أفراد الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في السيادة على أرضه ومواردها.

سمو أمير البلاد المفدى يتوجه بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار للأشقاء الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي هذا الدعم انطلاقا من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني، ولمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على احتياجاته الضرورية .#قنا pic.twitter.com/R0MRaqusJs — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 6, 2019

هنية يشكر أمير قطر:

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجه الشكر لدولة قطر بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والذي يأتي في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك.

هنية عبر في بيان، عن خالص شكره عرفانه، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولدولة قطر قيادة وشعبًا لهذا الموقف الكريم الذي يعبر عن الأصالة والعروبة والانتماء لهذه الأمة.

هنية: يأتي هذا الموقف النبيل امتدادًا للمواقف القومية الثابتة لدولة قطر الشقيقة تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في مختلف المحافل الدولية والوقوف إلى جانب حقوقه المشروعة.

هنية: شعبنا الفلسطيني يحفظ هذه المواقف الكريمة لدولة قطر الشقيقة والتي لم تتوقف يوما حتى في أصعب الظروف بما يعكس حقيقة المواقف القطرية العروبية الأصيلة تجاه فلسطين وشعبها.

حصيلة التصعيد الأخير في غزة:

830 وحدة سكنية تضررت كليًا وجزئيًا جراء العدوان على غزة، فيما تضررت 13 مدرسة، وارتقى 31 شهيدًا وأصيب أكثر من 150 آخرين.

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن عدد الشهداء بلغ 31 شهيدا، بينهم أربع سيدات ورضيعتان وجنينان وطفل، إضافة لإصابة 154 آخرين بجروح متفاوتة.

ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، قال إن عدد الوحدات السكنية المتضررة بلغ نحو 830 وحدة بينهم 130 وحدة سكنية دُمرت بشكل كامل، فيما تعرضت 700 وحدة سكنية أخرى للضرر الجزئي.

سرحان استنكر العدوان بحق المدنيين، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف استهداف المنشآت المدنية ومنازل المواطنين، وناشد الجهات المانحة بضرورة تقديم الدعم والإغاثة للمواطنين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.

وزارة التربية والتعليم العالي قالت إن 13 مدرسة على مستوى القطاع، تعرضت للضرر الكبير نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

الوزارة استنكرت بشدة القصف الذي استهدف المدارس المباني المدرسية، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، مبينة أن هذه ليست المرة الأولي التي تُستهدف فيها المدارس.

بالإضافة إلى ذلك، خلال الليلة استهدفت طائرة عسكرية ناشطًا إرهابيًّا شمال قطاع #غزة.

منذ بدء إطلاق الصواريخ لاتجاه دولة #إسرائيل، تم رصد اطلاق نحو 690 قذيفة صاروخية من غزة حيث تمكنت #القبة_الحديدية من اعتراض أكثر من 240 قذيفة. pic.twitter.com/9Ud49NpEV6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 6, 2019