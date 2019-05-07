البث الحي
سياسة|النرويج

ناشط فلسطيني يعيش كلاجئ في النرويج يواجه تهديدا من السعودية

الناشط الفلسطيني المقيم بالنرويج إياد البغدادي
الناشط الفلسطيني المقيم بالنرويج إياد البغدادي
7/5/2019

قالت الغارديان البريطانية إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حذرت النرويج من أن الناشط الفلسطيني المعروف إياد البغدادي الذي يعيش كلاجئ في النرويج يواجه تهديدا محتملا من السعودية

التفاصيل:
  • قالت صحيفة الغارديان إنه تمّ إعلام البغدادي بالتهديدات في 25 من أبريل/نيسان الماضي عندما وصلت قوة أمنية نرويجية لاصطحابه إلى مكان آمن، وأبلغته أنه في خطر محتمل من تهديد غير محدد في المملكة.
  • قال البغدادي للغارديان عبر الهاتف إن السلطات النرويجية أبلغته أنها تأخذ التهديد على محمل الجد.
  • قالت الغارديان إنّها اتصلت بالسفارة السعودية في واشنطن لكنها لم تحصل على جواب منها بشأن هذه المسألة.
  • أضافت الصحيفة أن إياد البغدادي مُنح اللجوء السياسي في النرويج بعد توقيفه وطرده من الإمارات من دون توجيه أي تهمة له أو محاكمته.

ويشكل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، موضوع انتقادات يوجهها البغدادي عبر "تغريداته" حيث كتب العام الماضي أن بن سلمان قد يصبح أخطر إذا لم يحاسبه حلفاؤه الغربيون.

المصدر : الغارديان البريطانية
المزيد من سياسة

أبي أحمد يمهل قوات تيغراي 72 ساعة

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد (رويترز)

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية

ترمب ينسحب من اتفاقية الأجواء المفتوحة (روتيرز)

تركيا تسجل أكبر حصيلة يومية للمصابين بفيروس كورونا

الشرطة التركية تتابع الالتزام بمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا (روتيرز)

أردوغان: تركيا ترى نفسها جزءا من أوربا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

حارس بايرن ليفركوزن يسجل هدفا في مرماه بخطأ كوميدي (فيديو)

(فيسبوك)