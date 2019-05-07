عائض القرني: أنا مع "الإسلام" الذي نادى به الأمير محمد بن سلمان

في تصريحات مثيرة للجدل، قال الداعية السعودي عائض القرني، إنه يعتذر باسم الصحوة للمجتمع السعودي عن الأخطاء أو التشديد التي خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيقت على الناس.
وأكد القرني أنه "مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الذي نادى به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مشددًا على أنه داعية الاعتدال والوسطية الأول في السعودية.
وقدم عائض القرني، مساء الإثنين، خلال استضافته فضائية "روتانا خليجية"، اعتذاره كونه أحد مشايخ "الصحوة" الإسلامية مطلع ثمانينات القرن الماضي، معتبرًا أن ولي العهد محمد بن سلمان أعلن نهايتها قبل نحو سنتين، وكانت تخالف السنة في بعض معتقداتها.
#فيديو
د. #عائض_القرني على الهواء مباشرة:
أعتذر باسم #الصحوة للمجتمع السعودي عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيقت على الناس..#عائض_القرني_في_ليوان_المديفر#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/vIfNrAn5HE
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 7, 2019
د. #عائض_القرني_في_ليوان_المديفر
أنا بلا فخر داعية الاعتدال والوسطية الأول في #السعودية، وسوف أسخر قلمي منذ الليلة في خدمة مشروع #ولي_العهد في الاعتدال..#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/9F38f6ZI21
— في الصورة (@almodifershow) May 6, 2019
د. #عائض_القرني_في_ليوان_المديفر#الصحوة بعد ما أصيبت بالتشدد صارت ترى سلبيات الدولة فقط ولا تنظر إلى إيجابياتها، وهذا سبب الصدام والسجون والإيقاف..#عيشوا_معنا_رمضان#رمضان_كريم pic.twitter.com/x8pXIdUvAM
— في الصورة (@almodifershow) May 6, 2019
جميل هذا الاعتذار لو خرج من خلال بيئة انفتاح حقيقية تمكن الناس من التعبير عن آرائهم دون خوف ، غير مسنود بتوجه حكومي يجرم المخالف ويشيطنه.
الصحوة لم تكن حركة تمرد بل كانت مدعومة من قبل السياسي الذي استخدمها تنفيذا لرغباته وأجندته. https://t.co/OWHXLsozNC
— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) May 6, 2019
عاجل:- فيلم توم كروز الجديد أصبح مهدد بمنع عرضه بعد أن قدم الشيخ عائض القرني فيه بلاغ يتهمه بسرقة قصة حياتة .. والتي تدورحول رجل دين يتلون ويغير جلده كالحرباء .. حسب المصلحة .
— Joe (@youssef_hussen) May 7, 2019
بعد ماشاهدت مقتطفات من اكاذيب #عايض_القرني ،ايقنت أن الشيخ سلمان العودة تعرض ويتعرض لنفس الضغوط لاتهام قطر ،حتى يحظى بصك البراءة لكن شتان بين الثرى والثريا ، فك الله اسر الشيخ سلمان
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— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) May 7, 2019
اختار عائض القرني #رمضان المبارك أن يكون موسماً للكذب والتدليس والكشف عن وجهه القبيح، فالحمد لله الذي أظهرك على حقيقتك على رؤوس الأشهاد
التالي .. Next ..
pic.twitter.com/CEj0HkuydN
— عبدالله الوذين (@abqatar) May 6, 2019
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1125555789073190919?ref_src=twsrc%5Etfw
عندما شاهدت هذا الفيديو للشيخ عايض القرني، تذكّرت تعبير "الكلمات السحرية" الذي اختارته مجلة "تايم" في 26/12/1988، لتصف اعتراف ياسر عرفات بالكيان الصهيوني، ونبذَه ما أسماه "الإرهاب".
وأقول للشيخ: لن تظفر بشيء، وسيُقال لك ما قاله المروزي للبغدادي: يا هذا، لو خلعتَ جلدَك ما عرفناك! pic.twitter.com/BMELwFEUae
— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) May 6, 2019
عبدالله المديفر دمر عائض القرني#الليوان
— مشعل النامي (@Meshal_Alnami) May 6, 2019
وانت تعلم يا فضيلة الشيخ #عايض_القرني اننا نعلم بانك مجبرٌ على قول هذا الكلام وانه مغلوبٌ على امرك، وإلا لكان موقعك الان الى جانب زملائك المشايخ والدعاة في السجون والمعتقلات، وربما لكانت النيابة العامة #السعودية طلبت لك الإعدام تعزيرا. 👇 pic.twitter.com/WViWMKF5bn
— Jalal Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) May 6, 2019
#عايض_القرني_في_ليوان_المديفر
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الحرباء يتغير لونها عندما تشعر بالخطر
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— عبدالله (@etxt1) May 6, 2019