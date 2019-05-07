صحيفة إسرائيلية تنشر تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية للسلام

نشرت صحيفة إسرائيلية ما قالت إنها نص وثيقة متداولة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، حول عناصر خطة "صفقة القرن" الأمريكية للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولم تؤكد أي جهة أمريكية أو إسرائيلية أو فلسطينية، ما ورد في هذه الوثيقة التي نشرتها صحيفة "إسرائيل اليوم"، المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي خصّها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأكثر من مقابلة صحفية.

وتنوي الولايات المتحدة الأمريكية، نشر خطتها الشهر المقبل، دون ان تكشف عن عناصرها حتى الآن.

استنادا الى صحيفة "إسرائيل اليوم" فإن الخطة تضم النقاط الرئيسية التالية:

الاتفاق

سيتم توقيع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل، منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة حماس، وسيتم إنشاء دولة فلسطينية تسمى "فلسطين الجديدة"، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة، باستثناء المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالضفة.

إخلاء الأرض:

ستبقى الكتل الاستيطانية (بالضفة الغربية) كما هي اليوم في أيدي إسرائيل، وستنضم إليها مستوطنات معزولة، وسوف تتوسع مناطق الكتل لتصل الى المستوطنات المعزولة التي ستضاف إليها.

القدس:

لن يتم تقسيمها وتقاسمها بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وستكون عاصمة إسرائيل وفلسطين الجديدة، وسيكون السكان العرب مواطني فلسطين الجديدة.

ستكون بلدية القدس (الإسرائيلية) مسؤولة عن جميع مناطق القدس باستثناء التعليم، الذي ستتعامل معه الحكومة الفلسطينية الجديدة، وستدفع السلطة الفلسطينية الجديدة لبلدية القدس الضرائب والمياه.

لن يُسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، ولن يتم ضم مناطق إضافية إلى القدس، وستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم.

غزة:

ستقوم مصر بتأجير أراض جديدة لفلسطين لغرض إنشاء مطار ولإنشاء المصانع والتجارة والزراعة، دون السماح بالسكن فيها، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة.

الدول الداعمة:

الدول التي ستدعم مالياً تنفيذ هذا الاتفاق هي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول الخليج المنتجة للنفط.

ستوفر الدول الداعمة ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات للمشاريع الوطنية في فلسطين الجديدة، (تكلفة ضم المستوطنات المعزولة والكتل الاستيطانية الى إسرائيل).

تقسيم الأموال التي ستدفعها الدول الداعمة:

الولايات المتحدة الأمريكية 20 ٪

الاتحاد الأوربي 10%

سيتم تقسيم دول الخليج المنتجة للنفط – 70٪ – حسب إنتاجها من النفط.

معظم العبء سيكون على الدول المنتجة للنفط لأنها ستكون المستفيدة الرئيسية من هذا الاتفاق.

الجيش:

لن يكون لفلسطين الجديدة جيش، السلاح الوحيد هو الأسلحة الخفيفة التي تحتفظ بها الشرطة.

سيتم توقيع اتفاقية دفاع بين إسرائيل وفلسطين الجديدة تضمن فيها إسرائيل لفلسطين الجديد الحماية من كل عدوان خارجي، وستدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل مقابل هذه الحماية.

يجب أن تتحدد تكلفة هذا الدفع في مفاوضات بين الطرفين، بوساطة الدول الداعمة.

الجداول الزمنية ومراحل التنفيذ

عند توقيع الاتفاقية:

ستودع حماس جميع أسلحتها، بما في ذلك الأسلحة الشخصية لدى المصريين.

سيستمر أعضاء حماس، بمن فيهم القادة، في تلقي رواتب من الدول الداعمة حتى قيام الحكومة.

تكون حدود القطاع مفتوحة لمرور البضائع والعمال إلى إسرائيل ومصر، كما هي اليوم مع يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وعن طريق البحر.

في غضون عام، سيتم إجراء انتخابات ديمقراطية وسيتم انتخاب حكومة لفلسطين الجديدة، وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.

السجناء (الأسرى الفلسطينيون) بعد مرور عام على الانتخابات وإنشاء الحكومة، سيتم إطلاق سراح السجناء تدريجياً على مدى ثلاث سنوات.

في غضون خمس سنوات، سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار في فلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين سيتم استخدام المطار في إسرائيل والموانئ البحرية في إسرائيل.

ستكون الحدود بين إسرائيل وفلسطين الجديدة مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة.

سيتم إقامة "أوتستراد" بارتفاع 30 مترا يربط الضفة الغربية وقطاع غزة تساهم فيه: الصين 50٪، اليابان 10٪، كوريا الجنوبية 10٪، أستراليا 10٪، كندا 10 ٪ والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي 10%.

غور الأردن:

سيظل وادي الأردن في أيدي إسرائيل كما هو اليوم.

سيتحول الطريق 90 إلى طريق ذي أربع حارات.

ستصدر إسرائيل مناقصة لتوسيع الطريق.

سيتم منح مسلكين من الطريق لفلسطين الجديدة إلى الأردن، وستكون هذه المعابر تحت سيطرة فلسطين الجديدة.

المسؤولية: