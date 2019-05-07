صحف غربية: تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران يهدد الاتفاق النووي

قالت وسائل إعلام أمريكية إن تقارير استخبارات أمريكية أفادت بأن إيران وضعت خططا لاستهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا واليمن عبر جماعات مسلحة موالية لطهران.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حيث قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأول الأحد، إن الولايات المتحدة ستحاسب إيران إذا اعتدت على المصالح الأمريكية.

وأضاف بومبيو في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، أن القيادة الإيرانية ستتحمل المسؤولية المباشرة إذا قام بهذه الاعتداءات طرف ثالث بالوكالة سواء كانت مليشيات أو حزب الله.

وتحدث بومبيو عما سماها إجراءات تصعيدية من قبل إيران وأكد أن واشنطن ستحاسبها على أي اعتداءات على المصالح الأمريكية في المنطقة.

تعليقات الصحافة الغربية:

نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوربيين على اتصال بكبار المسؤولين في طهران أن إيران على الأرجح ستستأنف البحث في أجهزة الطرد المركزي عالية الأداء المستخدمة لإنتاج الوقود النووي وفرض قيود على عمليات التفتيش النووية في إيران.

أضافت أن هذه الخطوة ستكون رد فعل إيران الأكثر أهمية حتى الآن على تصعيد الرئيس الأمريكي وتيرة العقوبات عليها ونشره قطعا بحرية أمريكية جديدة في المنطقة.

قالت افتتاحية وول ستريت جورنال إن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، يوجه الكثير من سياسة بلاده الخارجية وإن إحضار حاملة طائرات أمريكية إلى الخليج هو تحذير لإيران ووكلائها في المنطقة ولسليماني على وجه الخصوص.

تابعت أن المليشيات المدعومة َمن إيران قد تستهدف القوات الأمريكية في العراق، كما أن الحرس الثوري يمكن أن يشن غارات مباشرة على السفن أو الدبلوماسيين الأمريكيين. وقد تلجأ طهران أيضاً إلى محاولات اغتيال أو عمليات تفجير في الغرب.

اعتبر الكاتب سايمون تيسدال في الغارديان البريطانية، أن التهديد الأمريكي المفاجئ لإيران يزيد من الاضطرابات في الشرق الأوسط.

يضيف أن تهديد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون المفاجئ وغير المفسر لاستخدام القوة ضد طهران، رفع التوتر الأمريكي الإيراني إلى مستوى جديد.

وتأثيره لا يقتصر على البلدين. ويعتقد الكاتب أن الإحباط في واشنطن من فشل السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، ربما يكون عاملاً آخر للتشدد ضد إيران.

تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران:

كان جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض قد قال، أمس الأول الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط ردا على تحذيرات من تصعيد إيراني محتمل.

قال مسؤولون امريكيون لرويترز، الثلاثاء، إن قوة القاذفات التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق الأوسط ستضم على الأرجح أربع طائرات قاذفة مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات.

أضاف المسؤولون أن من المرجح أن تكون هذه القاذفات من طراز بي-52.

الإعلان عن نشر حاملة الطائرات "أبراهام لينكن" ومجموعة من القطع الحربية في منطقة الشرق الأوسط (رويترز)

وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان قد قال، أمس الإثنين، إن الإعلان عن نشر حاملة الطائرات "أبراهام لينكن" ومجموعة من القطع الحربية في منطقة الشرق الأوسط، يمثل إجراء احترازيا رداً على تهديدات إيرانية جدية.

في حين قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن لدى بلاده الإرادة الكافية لتتبع أعدائها وإلحاق الخسارة بهم واذلالهم على حد تعبيره.

الحرس الثوري يعلق: