صحف أمريكية: المواجهة بين إسرائيل وحماس لن تكون الأخيرة

قالت صحف أمريكية وإسرائيلية إن المواجهة بين إسرائيل وحركة حماس مرشحة للتكرار في ظل بقاء الأوضاع على حالها، واستمرار الحصارالإسرائيلي لقطاع غزة.

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