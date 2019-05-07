ذي أتلانتيك: إيران لديها خيارات لمضايقة أمريكا وحلفائها بالمنطقة

قالت صحيفة ذي أتلانتيك الأمريكية إن إيران لديها العديد من الوسائل لمضايقة أمريكا وحلفائها وكذلك استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة، وسط تصاعد المواجهة السياسية بين واشنطن وطهران.

الولايات المتحدة لا تسعى للحرب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع إيران لدى إعلانه توجه سفن حربية أمريكية إلى الشرق الأوسط.

لكن بولتون قال إن أي هجوم على المصالح الأمريكية أو مصالح حلفاء الولايات المتحدة "سوف يقابل بقوة لا هوادة فيها".

لم يكشف مسؤولو الإدارة حتى الآن عما أثار المخاوف بشأن استهداف إيران للولايات المتحدة أو حلفائها.

القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان تحدث عن "مؤشرات على وجود تهديد حقيقي من جانب قوات النظام الإيراني".

إيران لديها العديد من الوسائل لمضايقة أمريكا وحلفائها

طبيعة المنطقة، ومدى تعمق وجود القوات الإيرانية والقوات الأمريكية هناك، يتيح للإيرانيين الكثير من الفرص لمضايقة أمريكا وحلفائها إذا اختاروا ذلك.

تعمل القوات الإيرانية أو وكلاؤها بالقرب من القوات الأمريكية والقوات المدعومة من الولايات المتحدة في كل من العراق وسوريا.

تهدد إيران بشكل روتيني بعرقلة تجارة النفط العالمية عبر مضيق هرمز قبالة سواحلها.

القوات المتحالفة مع إيران في اليمن وقطاع غزة تهدد بشكل مباشر حلفاء الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية وإسرائيل بهجمات صاروخية.

علي فايز، الخبير في شؤون إيران بمجموعة الأزمات الدولية، قال: "الواقع أن الولايات المتحدة مكشوفة إلى حد كبير في المنطقة. ولدى الإيرانيين الكثير من الخبرة في استهداف القوات الأمريكية في المنطقة بشكل غير مباشر من خلال حلفائها من الميليشيات الشيعية".

لدى الولايات المتحدة نحو ألفي جندي في سوريا، حيث يوجد لإيران ووكلائها وجود عسكري مادي، كما يوجد لإيران نفوذ لدى قوات أمنية في العراق قوامها خمسة آلاف فرد، وكذلك في أفغانستان.

وسائل إيران لتصعيد التوترات: