ترمب يعفو عن ضابط أمريكي سابق قتل أسيرا عراقيا

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب عفوا عن ضابط أمريكي سابق، حكم عليه بالسجن 25 عامًا، بعد إدانته بقتل أسير عراقي في 2009.

التفاصيل:

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، قالت إن ترمب وقع مرسوما رئاسيا يمنح الملازم الأول السابق مايكل بيهيننا، من ولاية أوكلاهوما، عفوا شاملا.

بيهيننا كان قد أدين بجريمة القتل غير العمد في ساحة القتال، بعد أن قتل عراقيا يشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة في العراق.

أطلق سراح بيهيننا بشكل مشروط عام 2014 وكان من المفترض أن يستمر كذلك حتى 2024.

المجلس العسكري للعفو وإطلاق السراح المشروط كان قد خفض حكم بيهيننا إلى 15 عاما ومنحه حق إطلاق السراح المشروط فور استحقاقه له.

سجين مثالي

ساندرز أفادت أن قضية بيهيننا "جذبت دعما واسعا داخل الجيش وممثلي ولاية أوكلاهوما وكذلك عند الرأي العام"، مضيفة أن بيهيننا كان سجينا مثاليا خلال الفترة التي قضاها في السجن وأنه في ضوء كل هذه الوقائع استحق العفو عن جدارة.

سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض

بيهيننا اعترف أثناء محاكمته بأنه بدلا من أخذ الأسير إلى المنزل كما كانت الأوامر قام بأخذه إلى طريق للسكك الحديدية حيث جرده من ثيابه وقام باستجوابه تحت تهديد السلاح حول قنبلة انفجرت على جانب طريق راح ضحيتها جنديان أمريكيان.

بيهيننا قال إنه أطلق النار على الأسير بعد أن توجه نحوه وظن بأنه سيحاول الاستيلاء على سلاحه.

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