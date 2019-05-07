الصحافة الإسرائيلية تحتفي بكتاب سعوديين دعموا العدوان على غزة

احتفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بتعليقات عدد من الكتاب والصحفيين السعوديين التي أعربوا فيها عن دعمهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

التفاصيل:

وثق تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط للبحوث الإعلامية (ميمري)، وهو منظمة إسرائيلية تراقب الإعلام العربي، تعليقات العديد من الصحفيين والكتاب السعوديين البارزين الذين عبروا عن دعمهم لإسرائيل في عدوانها الأخير على قطاع غزة.

الباحث السعودي عبد الحميد الحكيم قال في "تغريدة" على "تويتر": "‏قلوبنا معكم. حمى الله إسرائيل وشعبها. لا نقبل أن تمتد يد الغدر إلى الشعب الإسرائيلي من قبل إيران وعملائها في غزة.

قلوبنامعكم حمى الله إسرائيل وشعبهالانقبل أن تمتد يدالغدرالى الشعب الإسرائيلي من قبل إيران وعملائهافي غزة،ان الاوان لوضع النقاط على الحروف"التصدي لإرهاب حماس مسؤوليةجميع دول المنطقةوالمجتمع الدولي وليست إسرائيل فقط"وأقول للعرب ويحكم اتريدون أن يحكم القدس هولاءالقتلى عملاء إيران!؟ https://t.co/Wq8bJk51an — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) May 5, 2019

الحكيم: آن الأوان لوضع النقاط على الحروف. التصدي لإرهاب حماس مسؤولية جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي، وليست إسرائيل فقط. وأقول للعرب: ويحكم أتريدون أن يحكم القدس هؤلاء القتلى (يقصد القتلة)عملاء إيران؟!".

أشارت الصحيفة إلى أن الحكيم له تاريخ من التصريحات الداعمة لإسرائيل.

كل التقدير والاحترام من #إسرائيل على نشر الحقيقة التي يدركها الكثير لكن لا يفصحون عنها .#حماس حركة ارهابية توظف اموال الدعم في انفاق لا طائل لها، على حساب الشعب الفلسطيني، سيما في #غزة وتنأى بنفسها عن مسيرة السلام https://t.co/x4KXU1Cf1E — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 25, 2018

قبل عام أعلن الحكيم دعمه لتبادل فتح السفارات بين السعودية وإسرائيل في عواصم البلدين، وقال إن السفارة السعودية ينبغي أن تفتح في القدس.

إمكانيةإستثمارهذاالاعتداءإلى مكاسب 1مطالبةأبومازن مجلس الامن تطبيق البندالسابع لتحريرغزة،فإن لم يستطع فليكن البديل القوي جاهز

2غرفةعمليات عسكريةمشتركةلتحريرغزة تضم مصروإسرائيل واهم اعضاءالحلف الدولي الذي واجه داعش

3تحريرغزةسيحرق الكرت الايراني ويساهم في تحقيق مبادرةترامب للسلام https://t.co/5kkrRuEZtU — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) May 5, 2019

رسالة إلى السعوديين "من الخطأ استغلال عاطفتكم من قبل عدوكم الإيراني الذي كلما اشتد عليه الحصار أوعز إلى عملائه في غزة إفتعال توتر مع إسرائيل للضغط على أمريكا بورقة أمن إسرائيل فلنقل لإرهاب حماس "كفى"فكل دم يسفك تتحمل ازره إيران وحماس وضعف السلطة،ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها" https://t.co/Hy9EL8wEt9 — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) May 4, 2019

الصحفي السعودي محمد آل الشيخ، الكاتب بصحيفة الجزيرة السعودية، قال في سلسلة تغريدات على تويتر إن المواجهة بين إسرائيل وحركة حماس جاءت بإيعاز من إيران لتخفيف الضغط الأمريكي على طهران.

آل الشيخ قال في "تغريدة" الأحد: "‏أمر ملالي الفرس أذنابهم الحمساويين بالتصعيد مع إسرائيل فنفذوا الأوامر، فكانت النتيجة مقتل ٧ فلسطينيين مقابل جرح إسرائيلي واحد. الفرس يصعدون للضغط على أمريكا وإسرائيل للانتقام من قرار ترمب، والضحايا سكان غزة".

في تغريدة أخرى، الثلاثاء، قال: "‏يجب أن تتحرك فتح لمنع حماس والجهاد من التضحية بأهل غزة ليستقطب هؤلاء المتأسلمون الفجرة ، الأموال من ملالي الفرس".

الكاتب تركي الحمد ألقى اللوم أيضا على حماس متهما الحركة بالتسبب في العدوان الإسرائيلي.

‏الحمد قال في "تغريدة" على "تويتر" أمس الإثنين: "ويتكرر السؤال ثانية وثالثة ورابعة: إن لم تكن قادرا على دفع الثمن فلماذا تبدأ بإطلاق الصواريخ؟ طبيعي أن إسرائيل لن ترد بباقات الزهور، فهل كل هؤلاء الضحايا من أهل غزة مجرد عبث؟ القضية ليست قضية ‘مقاومة’، بقدر ما أنها لعبة سياسية معروفة الأبعاد، فرفقا بأهل غزة، حياة بؤس وموت عابث".

ألقى حمد باللوم أيضا على تركيا وإيران في "تغريدة" أخرى باللوم قال فيها: "صواريخ من غزة على اسرائيل.. إسرائيل تقصف.. وساطة من هنا وهناك ثم يتوقف القتال، ويدفع الفلسطيني البسيط الثمن. إنها ‘المقاومة’ يا صاحبي. إيران وتركيا في ورطة، والفلسطيني يدفع الثمن".

ويتكرر المشهد..صواريخ من غزة على اسرائيل..إسرائيل تقصف..وساطة من هنا وهناك ثم يتوقف القتال، ويدفع الفلسطيني البسيط الثمن..إنها " المقاومة " يا صاحبي..ايران وتركيا في ورطة، والفلسطيني يدفع الثمن.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) May 4, 2019

التغير في السعودية: