الصحافة الإسرائيلية تحتفي بكتاب سعوديين دعموا العدوان على غزة

احتفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بتعليقات عدد من الكتاب والصحفيين السعوديين التي أعربوا فيها عن دعمهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
قلوبنامعكم حمى الله إسرائيل وشعبهالانقبل أن تمتد يدالغدرالى الشعب الإسرائيلي من قبل إيران وعملائهافي غزة،ان الاوان لوضع النقاط على الحروف"التصدي لإرهاب حماس مسؤوليةجميع دول المنطقةوالمجتمع الدولي وليست إسرائيل فقط"وأقول للعرب ويحكم اتريدون أن يحكم القدس هولاءالقتلى عملاء إيران!؟ https://t.co/Wq8bJk51an
— Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) May 5, 2019
كل التقدير والاحترام من #إسرائيل على نشر الحقيقة التي يدركها الكثير لكن لا يفصحون عنها .#حماس حركة ارهابية توظف اموال الدعم في انفاق لا طائل لها، على حساب الشعب الفلسطيني، سيما في #غزة وتنأى بنفسها عن مسيرة السلام https://t.co/x4KXU1Cf1E
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 25, 2018
إمكانيةإستثمارهذاالاعتداءإلى مكاسب 1مطالبةأبومازن مجلس الامن تطبيق البندالسابع لتحريرغزة،فإن لم يستطع فليكن البديل القوي جاهز
2غرفةعمليات عسكريةمشتركةلتحريرغزة تضم مصروإسرائيل واهم اعضاءالحلف الدولي الذي واجه داعش
3تحريرغزةسيحرق الكرت الايراني ويساهم في تحقيق مبادرةترامب للسلام https://t.co/5kkrRuEZtU
— Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) May 5, 2019
رسالة إلى السعوديين "من الخطأ استغلال عاطفتكم من قبل عدوكم الإيراني الذي كلما اشتد عليه الحصار أوعز إلى عملائه في غزة إفتعال توتر مع إسرائيل للضغط على أمريكا بورقة أمن إسرائيل فلنقل لإرهاب حماس "كفى"فكل دم يسفك تتحمل ازره إيران وحماس وضعف السلطة،ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها" https://t.co/Hy9EL8wEt9
— Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) May 4, 2019
ويتكرر المشهد..صواريخ من غزة على اسرائيل..إسرائيل تقصف..وساطة من هنا وهناك ثم يتوقف القتال، ويدفع الفلسطيني البسيط الثمن..إنها " المقاومة " يا صاحبي..ايران وتركيا في ورطة، والفلسطيني يدفع الثمن..
— تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) May 4, 2019