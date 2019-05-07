الخزانة الأمريكية ترفض تسليم الكونغرس تصريحات ترمب الضريبية

رفضت وزارة الخزانة الأمريكية تسليم الكونغرس التصريحات الضريبية للرئيس دونالد ترمب بدعوى أنه "غير مصرح لها" فعل ذلك، بحسب ما أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشن.

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وزير الخزانة في رسالة إلى مجلس النواب قال إن طلب إحدى لجان مجلس النواب الذي يسيطر عليه أعضاء الحزب الديمقراطي الاطلاع على التصريحات الضريبية للرئيس الجمهوري "يفتقر إلى هدف مشروع".

منوتشن: الطلب بالتالي يطرح "مسائل دستورية خطرة… يمكن أن تكون لها عواقب على كل دافعي الضرائب".

كتب منوتشن في رسالة إلى ريتشارد نيل، رئيس "لجنة السبل والوسائل" في مجلس النواب المكلفة بالإشراف على المسائل المالية، أنه طلب مشورة وزارة العدل في هذا الشأن وأن رأي الوزارة أتى مخالفا لطلب اللجنة.

جاء في الرسالة أن وزارة العدل اعتبرت في مطالعتها أن طلب اللجنة النيابية الاطلاع على التصاريح الضريبية لترمب ليس له أي هدف تشريعي وبالتالي فإن وزارة الخزانة "ليس مصرحاً لها بالتالي الكشف عن التصريحات المطلوبة وإعطاء هذه المعلومة".

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