الخزانة الأمريكية ترفض تسليم الكونغرس تصريحات ترمب الضريبية

رفضت وزارة الخزانة الأمريكية تسليم الكونغرس التصريحات الضريبية للرئيس دونالد ترمب بدعوى أنه "غير مصرح لها" فعل ذلك، بحسب ما أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشن.
التفاصيل
- وزير الخزانة في رسالة إلى مجلس النواب قال إن طلب إحدى لجان مجلس النواب الذي يسيطر عليه أعضاء الحزب الديمقراطي الاطلاع على التصريحات الضريبية للرئيس الجمهوري "يفتقر إلى هدف مشروع".
- منوتشن: الطلب بالتالي يطرح "مسائل دستورية خطرة… يمكن أن تكون لها عواقب على كل دافعي الضرائب".
- كتب منوتشن في رسالة إلى ريتشارد نيل، رئيس "لجنة السبل والوسائل" في مجلس النواب المكلفة بالإشراف على المسائل المالية، أنه طلب مشورة وزارة العدل في هذا الشأن وأن رأي الوزارة أتى مخالفا لطلب اللجنة.
- جاء في الرسالة أن وزارة العدل اعتبرت في مطالعتها أن طلب اللجنة النيابية الاطلاع على التصاريح الضريبية لترمب ليس له أي هدف تشريعي وبالتالي فإن وزارة الخزانة "ليس مصرحاً لها بالتالي الكشف عن التصريحات المطلوبة وإعطاء هذه المعلومة".
خلفيات
- ترمب هو أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر تصاريحه الضريبية.
- إلا أن الديمقراطيين الذي سيطروا على الأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات النصفية يؤّكدون أنهم يمتلكون الصلاحية للمطالبة بهذه الوثائق.
- عزا النواب الديموقراطيون طلبهم الحصول على التصاريح الضريبية للرئيس الجمهوري إلى رغبتهم بدراسة مقدار إشراف وزارة الخزانة على أموال الرئيس وتعديل القانون إذا لزم الأمر.
- لكن إرادتهم الحقيقية مختلفة، بحسب ما قال منوتشن في رسالة بعث بها في 23 أبريل/نيسان الماضي واستشهد فيها بتصريحات لعدد من النواب الديموقراطيين قالوا فيها إنهم "يريدون نشر التصاريح الضريبية للرئيس".
- يقول ترمب إنه لا يستطيع نشر تصاريحه الضريبية لأنها ما زالت تخضع للتدقيق، غير أن مصلحة الضرائب أكدت أن هذا الأمر لا يمنعه من نشرها.