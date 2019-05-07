الإفراج عن صحفيي رويترز المعتقلين في ميانمار.. و"الجزيرة" ترحب

أفرجت السلطات في ميانمار، اليوم الثلاثاء، عن صحفيي رويترز اللذين سجنا على خلفية تحقيق أجرياه عن قتل 10 من مسلمي الروهينغيا بأيدي قوات الأمن ومدنيين بوذيين في ولاية راخين (أراكان).

إطلاق سراح:

سلطات ميانمار أطلقت سراح الصحفيين بوكالة أنباء رويترز، وا لون (33 عامًا) وتشاو سو (29 عامًا)، اللذين سجنا بعد إدانتهما بانتهاك قانون الأسرار الرسمية على خلفية تحقيق عن قتل عشرة رجال وصبية من مسلمي الروهينغيا.

الصحفيان خرجا اليوم من سجن على مشارف العاصمة يانغون بعد أن أمضيا أكثر من 500 يوم خلف القضبان. وصدر قرار إطلاق سراحهما ضمن عفو رئاسي شمل 6520 سجينًا.

جرت العادة في ميانمار أن تطلق السلطات سراح سجناء في جميع أنحاء البلاد خلال فترة العام الجديد الذي بدأ هناك يوم 17 أبريل/نيسان.

الصحفيان أدينا في سبتمبر/أيلول الماضي وحكم عليهما بالسجن سبعة أعوام في قضية أثارت تساؤلات بشأن مدى تقدم ميانمار نحو الديمقراطية، وقوبلت بإدانة من دبلوماسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

الصحفي لو أون خلال اعتقاله (رويترز)

قبل اعتقالهما في ديسمبر/كانون الأول 2017، كان وا لون وتشاو سو أو يعملان على تحقيق عن قتل عشرة رجال وصبية من الروهينغيا المسلمين بأيدي قوات الأمن ومدنيين بوذيين في ولاية راخين (أراكان) غربي ميانمار خلال حملة للجيش بدأت في أغسطس/آب 2017.

هذه الحملة أدت لفرار أكثر من 730 ألفا من الروهينغيا إلى بنغلادش وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

التقرير الذي كتبه الصحفيان، وتضمن إفادات من جناة وشهود وأسر ضحايا، حصل على جائزة "بوليتزر" للتغطية الدولية في أبريل/نيسان لتضاف إلى عدد من الجوائز التي نالها الصحفيان.

تم تسليم الصحفيين بعد إطلاق سراحهما من السجن إلى ممثلين لرويترز ولورد آرا درزي الجراح البريطاني وخبير الرعاية الصحية الذي كان عضوا في مجموعة استشارية لحكومة ميانمار بشأن الإصلاحات في ولاية راخين (أراكان).

درزي قال إن المناقشات بشأن العفو عن وا لون وتشاو سو أو شملت حكومة ميانمار ورويترز والأمم المتحدة وممثلين لحكومات أخرى. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

بيان "الجزيرة":

شبكة الجزيرة الإعلامية رحبت في بيان، اليوم، بإطلاق سراح صحفيي "رويترز" اللذين كانا مسجونين في ماينمار، بتهم واهية.

البيان: خلال أكثر من 500 يوم قضاها الصحفيان خلف القضبان، أثارت قضيتهما موضوع التحديات التي تواجه العاملين في مجال الصحافة، وسلطت معاناتهما الضوء على التضييق المتصاعد حاليًا على حرية الصحافة في كل أنحاء العالم.

في تعليقه على إطلاق سراح الصحفيين، قال المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة، مصطفى سواق "نرحب بانتهاء معاناة الزميلين وا لون، وتشاو سو من وكالة أنباء رويترز، وهي مناسبة ينبغي أن يحتفي بها كل العاملين في مجال الصحافة في أنحاء العالم".

سواق: ندعو المؤسسات الإعلامية ومنظمات حماية الصحفيين إلى مواصلة الضغط للإفراج عن كل صحفي وإعلامي معتقل تعسفيا، أو ممنوع من ممارسة حقه في التعبير والعمل بحرية.

سواق: ما زال المئات من الصحفيين قابعين في السجون بلا تهمة، ذنبهم الوحيد أنهم سعوا للقيام بواجبهم بمهنية وموضوعية لم ترق لبعض الجهات الرسمية.

سواق: الجزيرة تكرر اليوم مطالبتها للحكومة المصرية بالإفراج فورًا عن زميلنا الصحفي محمود حسين، المعتقل تعسفيًا في مصر، منذ أكثر من 850 يومًا، دون توجيه تهم إليه أو محاكمته أمام القضاء، في انتهاك صارخ للقانونين المصري والدولي.

سواق أكد على أهمية تضافر جهود المؤسسات الإعلامية والصحفيين في كل أنحاء العالم لمواجهة التحديات ومقاومة التضييق على حرية الصحافة من قبل بعض الأنظمة القمعية.

سواق أشاد بشجاعة وجرأة المراسلين والصحفيين الميدانيين الذين لم تثنهم المخاطر عن القيام بواجبهم وتأدية رسالتهم النبيلة.

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